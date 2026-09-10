América continúa ajustando su plantilla antes del cierre del mercado de fichajes del Apertura 2026 y tomó la decisión de dar de baja a Ícaro da Conceição y Raúl Zúñiga para abrir espacio a futuros movimientos.

Mientras el delantero colombiano quedará fuera de competencia debido a una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses, el mediocampista brasileño permanecerá en el América, aunque será registrado con la categoría Sub-21.

Con estas modificaciones, las Águilas buscan optimizar sus plazas de extranjeros y concretar los refuerzos que aún negocian.

Ícaro da Conceição (-Mexsport Agency- / -Mexsport Agency-)

¿Por qué América dio de baja a Ícaro da Conceição y Raúl Zúñiga?

La baja de Ícaro da Conceição y Raúl Zúñiga del primer equipo del América responde a motivos diferentes para cada uno de dichos futbolistas.

Por un lado Raúl Zúñiga no podrá jugar el resto del Apertura 2026 con América, debido a una lesión de cartílago en el cóndilo medial, la cual lo dejará fuera otros 3 meses.

No había motivo para mantenerlo en el registro si no iba a poder presentarse en la cancha durante toda la competencia, quitando lugar a un jugador que pudiera aportar.

En contraste, la baja de Ícaro da Conceiçao fue precisamente con el fin de liberar su plaza para los fichajes que faltan de concretar en el equipo.

El mediocampista brasileño no saldrá del equipo, simplemente fue mandado a la categoría Sub-21 del conjunto azulcrema, donde verá actividad próximamente.

América pierde a Raúl Zúñiga por lesión y aumenta su lista de bajas con Guillermo Almada. (Ariana Ruiz / ZUMA Press Wire via Reuters Conn)

América se concentrará en fichar a sus nuevos refuerzos tras la baja de Ícaro da Conceição y Raúl Zúñiga

Con la baja de Ícaro da Conceição y Raúl Zúñiga, América ya puede concentrarse en fichar a los refuerzos que le faltan antes de que cierre el mercado de la Liga MX.

Ya sin Ícaro da Conceição y Raúl Zúñiga, América tiene figuran registrados oficialmente a los extranjeros Cristian Borja, Óscar Perea, Miguel Borja, Rapha Veiga y Brian Rodríguez.

A este grupo se sumarían el español Carlos Álvarez, el argentino Santiago Ramos Mingo y el uruguayo Santiago Bueno, como últimos refuerzos para el actual torneo.

En total América aspira a tener 8 extranjeros en su primer equipo para afrontar lo que queda del Apertura 2026.