La iniciativa Soñando con DiDi amplió por primera vez su alcance para reconocer también a repartidores que utilizan la plataforma como una herramienta para impulsar sus metas personales, académicas y profesionales.

Tras tres años de operación, el programa de DiDi ha recopilado miles de historias y destinado millones de pesos al apoyo de proyectos de vida y emprendimientos.

En esta nueva edición, casos como los de Alan, Máximo y Fernanda reflejan cómo la flexibilidad laboral puede convertirse en un respaldo para alcanzar objetivos de largo plazo, desde la educación hasta el deporte de alto rendimiento.

Soñando con DiDi: Alan es repartidor y quiere ser músico profesional

Patrick Jobson, director de Operaciones de DiDi Food Latam, destacó la labor de repartidores, quienes entregan pedidos en diversos medios como a pie, bicicleta, moto o automóvil.

A través de Soñando con DiDi se han escuchado más de 18,000 historias. Una de ellas es la de Alan, socio repartidor y estudiante que busca convertirse en músico profesional superando estigmas familiares.

Patrick Jobson, director de Operaciones de DiDi Food Latam (Elizabeth Flores)

Alan, quien recientemente concluyó su carrera técnica y cursa la licenciatura en música, señaló que la plataforma de DiDi ha sido su principal fuente de ingresos para costear una disciplina exigente y costosa.

En su testimonio, Alan expresó un profundo agradecimiento hacia la aplicación, describiéndola como una herramienta fundamental y un acompañante constante en su jornada.

Explicó que la app no solo le permite generar ingresos, sino que cuida su bienestar enviándole recordatorios para mantenerse hidratado, revisar su vehículo antes de salir y tomar pausas para comer tras varias horas de trabajo.

Incluso durante el evento, se destacó la dedicación de Alan al ser visto estudiando sus partituras antes de subir al escenario.

¿Cómo funciona Soñando con DiDi?

A través de “Soñando con DiDi”, la app ha recopilado más de 18,000 historias de conductores y repartidores para acompañarlas con una inversión acumulada superior a los 64 millones de pesos, destinados a impulsar sus proyectos de vida y emprendimientos.

La gran mayoría de los proyectos postulados en “Soñando con DiDi” tienen un profundo sentido colectivo, orientados al bienestar de familias y comunidades.

Finalmente, Patrick Jobson indicó que las convocatorias para repartidores abrirán anualmente cada mes de agosto a través de la aplicación de DiDi.