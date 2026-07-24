La nueva era de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafael Márquez comenzará con una serie de pruebas de alto nivel.

El estratega mexicano, Rafael Márquez, tendrá sus primeros partidos al frente del Tricolor ante rivales de distintas características, lo que permitirá observar las primeras señales de su idea futbolística.

La era de Rafael Márquez iniciará con rivales de Sudamérica y uno de Concacaf

De acuerdo con información de Gibrán Araige, México enfrentará a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile durante la próxima Fecha FIFA.

Cuatro encuentros que representarán un desafío importante para un equipo que inicia una nueva etapa después del Mundial 2026.

El calendario ofrecerá una combinación de estilos, pues por un lado, Colombia llegará como una selección con gran capacidad técnica, intensidad en el mediocampo y futbolistas acostumbrados a competir al máximo nivel internacional.

Perú, por su parte, representará un reto diferente por su orden táctico y experiencia en partidos de presión.

Rafael Márquez será técnico de México tras el Mundial 2026 (mexsport / David Leah)

Rafael Márquez tendrá su primera gran prueba al frente de la Selección Mexicana

Estos partidos serán fundamentales para que Rafael Márquez comience a definir la identidad del nuevo proyecto mexicano.

El exdefensor tendrá la oportunidad de evaluar jugadores, probar variantes tácticas y conocer la respuesta del grupo ante diferentes escenarios.