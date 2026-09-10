Guadalupe Bárcenas presentó su renuncia al cargo como alcaldesa de Acatlán de Osorio al igual que la mayoría del Cabildo, en medio de una crisis política en el Ayuntamiento desde hace meses.

En total, el Congreso de Puebla recibió nueve renuncias de 10 de los integrantes del Cabildo, que serán deberán ser ratificadas en persona y, posteriormente, analizadas por los legisladores estatales.

Guadalupe Bárcenas deja el cargo de alcaldesa e integrantes del Cabildo de Acatlán también renuncian

Julio Huerta, presidente de la Comisión de Gobernación, informó que han recibido la renuncia de Guadalupe Bárcenas, así como el síndico y siete regidores de Acatlán de Osorio.

El conflicto entre la alcaldesa y los integrantes del Cabildo se intensificó tras señalamientos de irregularidades en la administración municipal, así como problemas de transparencia y rendición de cuentas.

Guadalupe Bárcenas renuncia como alcaldesa de Acatlán de Osorio; también se va el Cabildo (Lupita Bárcenas)

Los regidores han solicitado que las autoridades correspondientes continúen con las investigaciones para determinar si existen responsabilidades administrativas, patrimoniales o penales por parte de Bárcenas.

Los integrantes del Cabildo señalaron que su renuncia y la de Guadalupe Bárcenas busca abrir la posibilidad de una nueva etapa para Acatlán y contribuir a recuperar la estabilidad política y social del municipio.

Ahora corresponderá al Congreso de Puebla determinar si acepta las renuncias y definir el mecanismo para garantizar la continuidad del gobierno municipal. Entre los escenarios que se analizan está la posible instalación de un Concejo Municipal.

Cabe mencionar que, además la renuncia de Guadalupe Bárcenas como alcaldesa de Acatlán de Osorio, los ocho integrantes que dejaron el Cabildo son:

Juliana Isabel Jiménez Velázquez América Andrea Domínguez Juárez Juan José Gómez García Luis Escamilla González Maricruz Bello Nasser Lourdes Beatriz Maceda Loyola María Cruz Sánchez Romero David Fernando Chico Rascón, síndico municipal

El próximo jueves 10 de septiembre, el Congreso de Puebla tendrá una reunión para la comparecencia del único regidor que no renunció y se definirá si se convoca a una sesión extraordinaria el sábado.