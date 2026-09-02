Alfredo Talavera reveló que Rafael Márquez le dijo por teléfono que era su tercera opción para ocupar el puesto de entrenador de porteros de la Selección Mexicana de Futbol.

El exguardameta de Chivas, Toluca y Pumas, quien ya trabajaba en la estructura del Sub-23, buscó aclarar directamente su situación ante los rumores de su incorporación.

Finalmente, el nuevo director técnico de la Selección Mexicana eligió al español Xabier Mancisidor, con experiencia en el Manchester City, como responsable de la preparación de los porteros rumbo al Mundial 2030.

Alfredo Talavera le preguntó a Rafa Márquez si lo quería en su cuerpo técnico

Alfredo Talavera, quien ya trabajaba en la estructura del seleccionado mexicano Sub-23, decidió aclarar directamente con Rafa Márquez si estaba interesado en tenerlo como parte de su cuerpo técnico.

Talavera habló por teléfono con Márquez para preguntarle su situación ante la falta de certezas en su incorporación para el proceso rumbo al Mundial 2030.

Rafa Márquez fue claro ante los rumores que ponían a Talavera en la Selección Nacional como entrenador de porteros, señalando que lo tenía como tercera opción.

Alfredo Talavera entendió el mensaje y no pidió mayores explicaciones al nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Rafa Márquez, en la Selección Mexicana. (Jorge Martinez)

¿Quién será el entrenador de porteros de la Selección Mexicana?

Alfredo Talavera, exportero de Chivas, Toluca y Pumas, descartó que ser la tercera opción de Rafa Márquez tuviera que ver con desacuerdos económicos o una mala evaluación de sus capacidades.

Rafael Márquez eligió al español Xabier Mancisidor como entrenador de porteros de la Selección Mexicana, quien tiene experiencia en el Manchester City.