Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lanzó un mensaje a Roberto Carlos Félix López tras su reciente nombramiento como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su intervención, Alejandro Moreno también conocido como “Alito” Moreno hizo una referencia a los anteriores titulares del cargo y le deseó que se mantuviera en buenas condiciones de salud.

“Me dicen que usted es un hombre inteligente, con experiencia; se ve sano. No se vaya a enfermar como los últimos tres”. Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI

El comentario de Alejandro Moreno se produjo después de que Roberto Félix asumiera como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, cargo que ocupará de manera temporal.

La intervención del dirigente nacional del PRI también ocurrió en medio de la reciente salida de Claudia Arlett Espino, quien dejó el cargo a unos días del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Pese al comentario de Alejandro Moreno, Roberto Félix no respondió durante la ceremonia.

Roberto Félix toma protesta como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE

Este jueves 10 de septiembre, durante la Ceremonia de Inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Roberto Carlos Félix López tomó protesta como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE.

Su designación se dio después de que el Instituto Nacional Electoral analizara su trayectoria profesional y académica.

Roberto Félix se desempeñaba como Director Ejecutivo de Organización Electoral y ahora asumirá de manera temporal las funciones correspondientes a la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

De acuerdo con el INE, su experiencia dentro de la institución y en la administración electoral fue uno de los factores considerados para su designación.

¿Qué cargos ocupó Roberto Félix dentro del INE?

Roberto Carlos Félix López cuenta con experiencia en diferentes áreas del Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con la información difundida por el INE, entre los cargos que ha ocupado dentro de la institución se encuentran:

Secretario Técnico de la Consejera Presidenta.

Coordinador de la Coordinación Estratégica del INE.

Jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva.

Además, cuenta con experiencia en la administración electoral local, ya que fue Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora entre noviembre de 2014 y marzo de 2020.

Ahora, Roberto Félix asumirá como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE en medio del arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027.