Guillermo “Memote” Martínez puso fin a su etapa con Pumas y se despidió de la afición universitaria con un mensaje cargado de agradecimiento tras confirmarse su incorporación a Tigres.

El delantero mexicano recordó los momentos que vivió con la camiseta auriazul y destacó el cariño recibido durante su estancia en Pumas.

Su salida marca el cierre de un ciclo en Pumas y el inicio de un nuevo reto en Tigres, donde buscará consolidarse como una opción importante en el ataque del conjunto felino.

Memote Martínez se despide de Pumas con emotivo mensaje para la afición (memomartinez15 / IG)

Memote Martínez dice adios a la afición de Pumas tras su salida a Tigres

A través de sus redes sociales, Memote Martínez dijo adiós a la afición de los Pumas con un emotivo mensaje previo a sumarse a las filas de los Tigres.

El delantero se dijo agradecido por el recibimiento que le dieron tanto a él como su familia desde el primer día, hechos que jamás olvidará.

Memote Martínez agradeció el apoyo de todos los que forman parte de Pumas, reiterando sobre todo a la afición del equipo universitario.

“Directiva, staff, jardineros, cocineros, oficinistas, masajistas, jugadores, cuerpos técnicos y sobre todo AFICIÓN, muchas gracias!” Memote Martínez

Manifestó que gracias a su trabajo fue como se ganó la confianza, hasta luchar por cosas importantes como la final de torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Memote Martínez rechazó que exista polémica en los motivos de su salida de Pumas, tras rumores que aseguraban fue el propio jugador quien pidió un cambio de equipo para el Apertura 2026.

El delantero externó su total respeto para la afición de Pumas y el equipo, insistiendo en su respeto hacia el equipo que le brindó la oportunidad de llegar a la Selección Mexicana.