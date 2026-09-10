Slavia Praga vs Lens continuaron con las acciones este jueves en la Jornada 1 de la Champions League con victoria para los visitantes por 3-2.

El partido Slavia Praga vs Lens fue uno de los juegos programados este viernes como parte del Apertura 2026.

Marcador del partido: Slavia Praga 2-3 Lens.

Slavia Praga vs Lens: así se definió el partido de la Jornada 1 de la Champions League

En el partido Slavia Praga vs Lens de la Jornada 1 de la Champions League, los locales no lograron derrotar al equipo francés en el Fortuna Arena.

Así fueron los goles del partido Slavia Praga vs Lens:

Minuto 51: Gol de Danijel Sturm (Slavia Praga)

Minuto 73: Gol de Abdallah Sima (Lens)

Minuto 88: Gol de Danijel Sturm (Slavia Praga)

Minuto 90+1: Gol de Florian Thauvin (Lens)

Minuto 90+3: Gol de Ruben Aguilar (Lens)

¿Cuándo vuelven a jugar Slavia Praga y Lens en la Champions League?

Slavia Praga y Lens jugarán la Jornada 2 de la Champions League en el mes de octubre.

En la Champions League, Slavia Praga enfrentará al Sabah el 13 de octubre de 2026, mientras que Lens jugará contra Sporting Lisboa el mismo 13 de octubre de 2026.