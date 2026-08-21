El próximo 26 de septiembre de 2026, Rafa Márquez hará su debut oficial como director técnico de la Selección Mexicana; sin embargo, su convocatoria podría verse muy limitada.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Ivar Sisniega, advirtió que la fecha del partido del Tri coincide con la Jornada 10 de la Liga MX.

Ante ello, el directivo del futbol mexicano adelantó que en su debut como timonel de la Selección Mexicana, Rafa Márquez solo va a poder convocar a dos jugadores por club.

“En esa fecha en especial lo limitaremos a dos jugadores por clubes” Ivar Sisniega

Rafa Márquez (JONATHAN DUENAS / MEXSPORT)

Rafa Márquez no tiene carta abierta de la Liga MX para su debut en la Selección Mexicana

Al concluir la participación de a Selección Mexicana en el Mundial 2026 luego de caer eliminada ante Inglaterra, Javier “el Vasco” Aguirre dejó su cargo como Director Técnico.

En seguimiento al plan establecido por la FMF, Rafael Márquez debe asumir la dirección técnica del cuadro nacional, lo cual se hará oficial el próximo 26 de septiembre.

No obstante, los planes de Rafa Márquez para encarar su debut en el partido amistoso ante la Selección de Colombia podrían verse afectados debido a una importante limitación.

El legendario excapitán del “Tri” tendría que hacer alguna modificación a su convocatoria al tener la posibilidad de llamar a concentración a solo dos jugadores por club de la Liga MX.

Sobre el punto, Ivar Sisniega declaró que así ocurrirá debido a que el 26 de septiembre se juega la Jornada 10 de la Liga MX, por lo que los clubes estarán enfocados en el torneo local.

A pesar de la limitación, Sisniega aseveró que Rafa Márquez no solo está enterado y consciente del dilema que enfrentará de cara a su debut, sino que sostuvo, también está de acuerdo.

Rafa Márquez (David Leah / Mexsport)

Rafa Márquez debutará como técnico del “Tri” ante Colombia

El esperado debut de Rafa Márquez al frente de la Selección Mexicana se dará el próximo sábado 26 de septiembre de 2026 frente a Colombia, en el M&T Bank Stadium.

Al celebrarse fuera de una fecha FIFA, el estratega encarará el compromiso sin los futbolistas europeos y con un límite acordado de máximo dos jugadores por club del torneo local.