Protección Civil activó la Alerta Amarilla para 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la tarde y noche del jueves 10 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la dependencia, las demarcaciones en riesgo son:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuauhtémoc
  6. Cuajimalpa
  7. Gustavo A. Madero
  8. Iztacalco
  9. Iztapalapa
  10. Magdalena Contreras
  11. Miguel Hidalgo
  12. Milpa Alta
  13. Tláhuac
  14. Tlalpan
  15. Venustiano Carranza
  16. Xochimilco

Al corte de las 16:52 horas, la Alerta Amarilla se activó para todas las alcaldías de la CDMX.

Alerta Amarilla en CDMX por lluvias
Alerta Amarilla en CDMX por lluvias (Especial)

Alerta Amarilla por intensificación de vientos en 8 alcaldías de la CDMX

En otro comunicado, Protección Civil también activó la Alerta Amarilla por la intensificación de vientos con rachas fuertes de 50 a 59 km/h en 8 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones en alerta son:

  1. Azcapotzalco
  2. Benito Juárez
  3. Cuauhtémoc
  4. Gustavo A. Madero
  5. Iztacalco
  6. Iztapalapa
  7. Miguel Hidalgo
  8. Venustiano Carranza

Las autoridades piden extremar precauciones ante los fuertes vientos:

  • Guardar o retirar objetos que puedan caer
  • No subir a andamios, azoteas ni cornisas
  • Utilizar cubrebocas
Vientos fuertes en CDMX
Vientos fuertes en CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Recomendaciones de Protección Civil por Alerta Amarilla en 11 alcaldías de CDMX

Con el objetivo de evitar incidentes tras la activación de la Alerta Amarilla en 11 alcaldías de CDMX, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

  • Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar
  • Cierra puertas y ventanas
  • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua
  • Si sales de casa usa paraguas o impermeable

También se recuerda que algunos de los peligros asociados con esta alerta son:

  • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas
  • Caída de ramas, árboles y lonas