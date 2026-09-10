Protección Civil activó la Alerta Amarilla para 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la tarde y noche del jueves 10 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la dependencia, las demarcaciones en riesgo son:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Al corte de las 16:52 horas, la Alerta Amarilla se activó para todas las alcaldías de la CDMX.

Alerta Amarilla en CDMX por lluvias (Especial)

Alerta Amarilla por intensificación de vientos en 8 alcaldías de la CDMX

En otro comunicado, Protección Civil también activó la Alerta Amarilla por la intensificación de vientos con rachas fuertes de 50 a 59 km/h en 8 alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones en alerta son:

Azcapotzalco Benito Juárez Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Miguel Hidalgo Venustiano Carranza

Las autoridades piden extremar precauciones ante los fuertes vientos:

Guardar o retirar objetos que puedan caer

No subir a andamios, azoteas ni cornisas

Utilizar cubrebocas

Vientos fuertes en CDMX (@SGIRPC_CDMX)

Recomendaciones de Protección Civil por Alerta Amarilla en 11 alcaldías de CDMX

Con el objetivo de evitar incidentes tras la activación de la Alerta Amarilla en 11 alcaldías de CDMX, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar

Cierra puertas y ventanas

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua

Si sales de casa usa paraguas o impermeable

También se recuerda que algunos de los peligros asociados con esta alerta son: