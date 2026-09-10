Protección Civil activó la Alerta Amarilla para 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la tarde y noche del jueves 10 de septiembre de 2026.
De acuerdo con la dependencia, las demarcaciones en riesgo son:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Al corte de las 16:52 horas, la Alerta Amarilla se activó para todas las alcaldías de la CDMX.
Alerta Amarilla por intensificación de vientos en 8 alcaldías de la CDMX
En otro comunicado, Protección Civil también activó la Alerta Amarilla por la intensificación de vientos con rachas fuertes de 50 a 59 km/h en 8 alcaldías de la CDMX.
Las demarcaciones en alerta son:
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Las autoridades piden extremar precauciones ante los fuertes vientos:
- Guardar o retirar objetos que puedan caer
- No subir a andamios, azoteas ni cornisas
- Utilizar cubrebocas
Recomendaciones de Protección Civil por Alerta Amarilla en 11 alcaldías de CDMX
Con el objetivo de evitar incidentes tras la activación de la Alerta Amarilla en 11 alcaldías de CDMX, las autoridades de Protección Civil recomiendan:
- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar
- Cierra puertas y ventanas
- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua
- Si sales de casa usa paraguas o impermeable
También se recuerda que algunos de los peligros asociados con esta alerta son:
- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas
- Caída de ramas, árboles y lonas