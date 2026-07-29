¿Cuánto cuestan las galletas Crumbl en México? Precios de la primera sucursal en CDMX

Se compartieron los precios de las galletas Crumbl en México, su primera sucursal de las 80 tiendas que planean abrir; te decimos cuánto cuestan los postres virales de TikTok.
La primera sucursal de Crumbl en el país abrió sus puertas la tarde de este martes 28 de julio, en Durango 225 en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Precios de las las galletas Crumbl en México
Los visitantes del primer día de Crumbl en México compartieron los precios de las galletas virales de TikTok en mostrador:
- 89 pesos una galleta
- 325 el paquete de cuatro
- 450 que incluye seis galletas
- 885 pesos la docena
Los precios señalados anteriormente sólo son en mostrador, en la primera tienda de Crumbl en México; sin embargo, también manejan envíos a domicilio, aunque de momento no están disponibles.
Crumbl México también compartió una dinámica para su segundo día en el país, ya que a los primeros 50 visitantes les darán una hoodie en la compra de una caja de cuatro galletas.
Los horarios de Crumbl México son de las 10:00 a las 22:00 horas; sin embargo, se esperan largas filas también para este miércoles 29 de julio.
Sabores de las galletas Crumbl en sucursal de CDMX cambiarán cada semana
Las galletas Crumbl México al momento ofrecen seis sabores. Pero, como es costumbre de la marca, algunos de ellos cambiarán la próxima semana y serán anunciados en sus redes sociales.
En su semana de inauguración, Crumbl México tiene los siguientes sabores:
- Tres leches cake, de pastel de vainilla
- Chocolate cookies & cream con trozos de chispas de chocolate blanco
- Confetti cake cookie que es de azúcar con confeti de colores
- S’mores cookie
- Chocolate chip de azúcar morena con chispas de chocolate
- Pink sugar de azúcar con almendra