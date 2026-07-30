Karely Ruiz rompe el silencio tras robo en su casa y exige justicia

Karely Ruiz emitió un mensaje en Instagram, en el que se pronunció sobre el robo en su casa la madrugada de este miércoles 29 de julio: exige justicia.

“No vamos a dejar este hecho impune”. Karely Ruiz

En el comunicado también aclara que tanto ella como su pareja, Jhon Echeverry y la hija de ambos, están bien, por lo que Karely Ruiz agradeció a Dios y a sus seguidores por preocuparse.

De momento, no dio más detalles sobre el robo en su casa ni de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Karely Ruiz se pronuncia sobre robo en su casa: exige justicia

Tras el robo en su casa, Karely Ruiz se pronunció a más de 12 horas de los hechos, los cuales aseguró, no quedarán impunes y llegarán hasta las últimas consecuencias.

Y es que tal como aclaró Karely Ruiz, si bien lo material puede recuperarse, nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar, ni hacer pasar a una familia una situación tan difícil.

Ya que dichas personas entraron a su casa atentando contra la seguridad y tranquilidad de su familia, la cual Karely Ruiz agradece que están bien y es lo más importante.

Asimismo, Karely Ruiz agradece de corazón a todas las personas que se han preocupado por ella y su familia, así como el apoyo brindado en los momentos que enfrentan.

Consecuencia del robo, tal como mencionaron medios de comunicación, Karely Ruiz fue atendida por elementos de Protección Civil de Nuevo León, debido a una crisis por lo ocurrido.

Jhon Echeverry también reaparece en redes sociales tras robo en su casa

Aunque de momento no se ha pronunciado de manera directa, Jhon Echeverry publicó el mismo comunicado de Karely Ruiz sobre el robo en su casa.

Al respecto, Karely Ruiz no aclaró el estado de salud de su pareja, quien fue golpeado durante el robo en su casa.