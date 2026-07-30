México vs Guatemala se enfrentan en la tercera jornada del Premundial Sub-20 en Puebla. El juego es el jueves 30 de julio, 19:00 horas por ESPN y Disney+.

Partido: México vs Guatemala

Fase: Premundial Sub-20

Fecha: Jueves 30 de julio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney

México vs Guatemala: ¿Cuándo ver el partido del Premundial Sub-20?

El jueves 30 de julio de 2026 será el partido México vs Guatemala, como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México vs Guatemala: ¿Dónde ver el partido del Premundial Sub-20?

El partido México vs Guatemala iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.

Partido: México vs Guatemala

Fase: Premundial Sub-20

Fecha: Jueves 30 de julio del 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: ESPN y Disney

México marcha invicto en el Premundial Sub-20 (@Concacaf)

Así va México en el Premundial Sub-20 de la Concacaf

En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, México logró su segunda victoria del torneo luego de derrotar 2-0 a Costa Rica el lunes 27 de julio.

México suma seis puntos y quedó a uno de asegurar el liderato del Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.

El equipo que dirige Álex Diego cerrará la fase de grupos frente a Guatemala, y terminará primero con una victoria o un empate.

Grupo B del Premundial Sub-20: