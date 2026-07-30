México vs Guatemala se enfrentan en la tercera jornada del Premundial Sub-20 en Puebla. El juego es el jueves 30 de julio, 19:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Guatemala
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Jueves 30 de julio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney
México vs Guatemala: ¿Cuándo ver el partido del Premundial Sub-20?
El jueves 30 de julio de 2026 será el partido México vs Guatemala, como parte del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México vs Guatemala: ¿Dónde ver el partido del Premundial Sub-20?
El partido México vs Guatemala iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Guatemala
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Jueves 30 de julio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney
Así va México en el Premundial Sub-20 de la Concacaf
En el Premundial Sub-20 de la Concacaf, México logró su segunda victoria del torneo luego de derrotar 2-0 a Costa Rica el lunes 27 de julio.
México suma seis puntos y quedó a uno de asegurar el liderato del Grupo B del Premundial Sub-20 de Concacaf 2026.
El equipo que dirige Álex Diego cerrará la fase de grupos frente a Guatemala, y terminará primero con una victoria o un empate.
Grupo B del Premundial Sub-20:
- México | 6 puntos
- Costa Rica | 3 puntos
- Guatemala | 3 puntos
- Antigua y Barbuda | 0 puntos