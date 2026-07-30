Luego de mucha espera, ya está en cines Spider-Man: Un Nuevo Día. Para muchos fans, es la antesala de Avengers: Doomsday, es por ello que preguntan si hay alguna escena postcréditos que haga referencia a tal filme.

SDPnoticias ya pudo ver Spider-Man: Un Nuevo Día y aquí te diremos si tiene escenas extras por las que valga la pena quedarse.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

¿Spider-Man: Un Nuevo Día tiene escenas postcréditos?

Como era de esperarse en un producto de Marvel, la respuesta es sí. Spider-Man: Un Nuevo Día sí tiene escenas postcréditos, aunque en realidad es solo una secuencia extra.

Si bien muchos esperaban que Spider-Man: Un Nuevo Día tuvieran por lo menos dos escenas extras, en este caso, Sony prefirió regresar a lo tradicional con solo una.

Esta escena aparece después de todos los créditos de la película, donde se mencionan a actores, actrices y el director de la misma, por lo que tendrás que esperar un buen rato.

Ya será tu decisión si quieres quedarte hasta el final de todas las acreditaciones o te vas una vez que termine el corte principal de la película.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

¿De qué va la escena postcréditos de Spider-Man: Un Nuevo Día?

Te daremos algunos detalles de la escena postcréditos de Spider-Man: Un Nuevo Día. Si no has visto el filme, te advertimos que hay spoilers a continuación.

La escena extra de Spider-Man: Un Nuevo Día es bastante corta y en teoría podría conectar con Avengers: Doomsday a finales de año; sin embargo, queda mucho a la interpretación.

Vemos la pantalla de la aplicación Spider-Tracker, la herramienta que Ned Leeds diseñó en el pasado para rastrear la identidad y ubicación del héroe.

Habrá que ver si esta secuencia extra de verdad tiene peso en futuras películas, o simplemente es otra referencia inútil, como ya hemos visto varias en Marvel.