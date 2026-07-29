Tras cinco largos años de ausencia, el trepamuros más famoso del cine regresa en Spider-Man: Un Nuevo Día, película que llega en un momento crítico para el MCU, como para el cine de superhéroes en general.

Bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Un Nuevo Día intenta equilibrar la nostalgia del pasado con una visión más “madura” de Peter Parker, al mismo tiempo que busca darle un respiro a Marvel tras tanta irregularidad.

Aquí te dejamos nuestra reseña de 5 puntos:

Spider-Man: Un Nuevo Día tiene una historia más contenida, pero no menos espectacular Tom Holland por fin explota sus capacidades en Spider-Man: Un Nuevo Día Sadie Sink es una villana memorable en Spider-Man: Un Nuevo Día Spider-Man: Un Nuevo Día sufre del problema de “cameos” de Marvel Spider-Man: Un Nuevo Día tiene varios problemas de ritmo

Spider-Man: Un Nuevo Día tiene una historia más contenida, pero no menos espectacular

Spider-Man: Un Nuevo Día tiene una historia más contenida pero no menos espectacular, pues se olvida de todo el tema de las batallas multiversales o galácticas.

La producción decidió regresar a las historias más “tradicionales” de Spider-Man, explotando su faceta como protector de Nueva York, siendo un superhéroe muy cercano a los ciudadanos.

Spider-Man: Brand New Day (Marvel / Sony Pictures)

Así, luego de ser olvidado por el mundo, Peter Parker dedica su vida a patrullar las calles junto a la detective DeWolff, posicionándose como el héroe más amado de la ciudad.

Irónicamente, esto le provoca un sentimiento de vacío al ya no tener cerca a MJ y Ned. Sin embargo, las cosas dan un giro con la aparición de una extraña fuerza, la cual parece estar controlando a ciudadanos y villanos por razones desconocidas.

Lo cual se suma a cambios extraños que experimenta su cuerpo debido a la mutación que lo convirtió en el Hombre Araña.

Esto nos da una trama que no busca la escala de anteriores entregas, sino que explora más a detalle lo que significa ser un héroe, los sacrificios que se tienen que hacer y quién está realmente detrás de la máscara de Spider-Man.

Tom Holland por fin explota sus capacidades en Spider-Man: Un Nuevo Día

Algo que se agradece de la obra es que Tom Holland por fin explota sus capacidades en Spider-Man: Un Nuevo Día, luego de pasar casi una década sin explorar más detalles de su Peter Parker.

Podemos decir que la de esta entrega es su interpretación más matizada y vulnerable de todas, dando un rango bastante amplio de emociones, y adoptando perfectamente las dos facetas que tiene el Araña como persona y como héroe.

Su Peter Parker ya no es un adolescente optimista, sino un adulto que vive de forma precaria en un pequeño apartamento, lidiando con la soledad absoluta. Spidey, más que ser una vocación, ahora es un escape de la realidad.

Pues no puede superar el peso emocional de ser un extraño para quienes más ama, sintiendo la ausencia de no tener a nadie en quien confiar, tras la muerte de la Tía May.

Esto incluso realza al personaje de Zendaya, muy criticado en entregas pasadas, pues la película utiliza la conexión entre Peter y MJ para subrayar la ironía trágica de su situación, convirtiendo su relación en una pieza de drama contemplativo.

Spider-Man: Brand New Day (Sony)

Sadie Sink es una villana memorable en Spider-Man: Un Nuevo Día

Sin dar muchos spoilers podemos decir que Sadie Sink es una villana memorable en Spider-Man: Un Nuevo Día, que durante la mayoría de la película representa una amenaza real para Peter Parker.

Pues no se trata de una potencia física, sino una fuerza misteriosa capaz de saltar entre personas, metiéndose en la mente de las mismos, lo cual afecta psicológicamente a Spider-Man.

Sadie Sink nos da una interpretación de una joven siempre en calma, que sabe que tiene el control de todo, lo cual la hace tanto aterradora como carismática, contrastando con la crisis que experimenta Peter Parker.

Ofreciendo una dinámica única entre ambos personajes que buscan neutralizarse, y al mismo tiempo parece que son las únicas personas que realmente logran entenderse la una con la otra.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

Spider-Man: Un Nuevo Día sufre del problema de “cameos” de Marvel

Fiel a la fórmula de la franquicia, Spider-Man: Un Nuevo Día sufre del problema de “cameos” de Marvel, pues no escatima en presentar a personajes del MCU, aunque no aportan todo lo que se esperaría.

Jon Bernthal regresa como Punisher, siendo el que sale mejor librado con una gran química con Spidey; aunque a fans podría no gustarles, pues está bastante diluido siendo más un personaje de comedia y acción que el brutal vigilante.

Quien sí es puro fan service es Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, cuya presencia responder más a la necesidad de “tiempo de Hulk”, debido a los problemas de derechos con Universal que a una función narrativa esencial.

Igualmente, la aparición de villanos como El Escorpión no tienen una función más allá de ser una excusa para que avance la trama personal de Spidey, aportando muy poco a la historia.

Spider-Man: Un Nuevo Día (Sony)

Spider-Man: Un Nuevo Día tiene varios problemas de ritmo

A pesar de las virtudes de tener un nuevo director, Spider-Man: Un Nuevo Día tiene varios problemas de ritmo, pues en ocasiones se siente alargada de manera artificial.

Destin Daniel Cretton no logra un equilibrio real entre los momentos de acción y los dramáticos, con secuencias contemplativas que se cortan bruscamente para meter una pelea, y a la inversa.

Lo cual resulta paradójico, pues a veces la cinta es excesivamente seria, perdiendo parte de la esencia divertida que hace único al Hombre Araña; de hecho, en ocasiones Spidey luce más oscuro que el propio Punisher .

Sin olvidar que se abren subtramas de villanos que son muy poco desarrolladas, fuera de la amenaza principal de Sadie Sink.

Spider-Man: Brand New Day (Sony)

¿Vale la pena Spider-Man: Un Nuevo Día?

Spider-Man: Un Nuevo Día es un intento ambicioso de reiniciar la narrativa de Peter Parker dentro de un MCU que busca desesperadamente recuperar su rumbo.

No se puede negar que Spider-Man: Un Nuevo Día representa un buen regreso del personaje más querido de Marvel, en una historia humana y madura que ya era necesaria.

Sin embargo, tampoco se puede negar que a veces se extiende demasiado y hay elementos que parecen más exigencias del universo cinematográfico, que orgánicas de la narrativa del personaje.

En última instancia, la película demuestra que, aunque el mundo haya olvidado a Peter Parker, sus aventuras siguen siendo relevantes, más allá de los problemas que pueda tener en su ejecución.