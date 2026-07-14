Te contamos quién es Karla Mora, esposa de Memo Ochoa, el legendario ex portero de la Selección Mexicana.

Karla Mora conquistó el corazón de Memo Ochoa y desde 2017 decidieron unir su vida para formar una familia.

¿Quién es Karla Mora?

Karla Mora es una modelo, diseñadora de modas e interiores y empresaria mexicana conocida por ser esposa de Memo Ochoa.

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa (@kamo01 / Instagram)

¿Cuántos años tiene Karla Mora?

Karla Mora tiene 44 años de edad. Nació el 24 de marzo de 1982.

¿Quién es el esposo de Karla Mora?

El esposo de Karla Mora es Memo Ochoa. La pareja se casó en julio 2017 en Ibiza.

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa (@kamo01 / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Karla Mora?

Karla Mora pertenece al signo zodiacal Aries.

¿Cuántos hijos tiene Karla Mora?

Karla Mora tiene tres hijos: Lucciana, Guillermo y Karla.

Karla Mora, esposa de Memo Ochoa (@kamo01 / Instagram)

¿Qué estudió Karla Mora?

Karla Mora cuenta con estudios en diseño de modas.

¿En qué ha trabajado Karla Mora?

Karla Mora ha incursionado en el diseño de modas e interiores y el modelaje.

En 2025 lideró el proyecto estilo boho para decorar la mansión de su familia en Marbella, España.

Además, Karla Mora comparte su estilo de vida en redes sociales y diversos proyectos que tiene, así como el apoyo que brinda a Memo Ochoa.