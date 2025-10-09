La portería es uno de los puestos que más inquietud ha despertado de cara al Mundial 2026 por un nombre en particular: Memo Ochoa. Y es que mientras muchos consideran que por edad y actualidad no debería ser llevado a la Copa del Mundo; sin embargo, parece que el técnico Javier Aguirre tiene otra opinión toda vez que para él, aporta cosas de mucha relevancia independientemente de que no juegue, como sucedió en la última Copa Oro.

En entrevista con Fox Deportes, Javier Aguirre habló de la importancia que tiene Memo Ochoa en la interna de la Selección Mexicana por la forma en que mete presión a los otros porteros a la hora de trabajar e incluso, reveló que con miras al Mundial 2026, le ha advertido a Luis Ángel Malagón que no debe relajarse siquiera un poco porque el mismo arquero veterano podría comerle el lugar.

“Además de la experiencia, en Copa Oro fue fundamental su trabajo. No jugó, pero ¿sabes cómo entrena?, ¿sabes cómo le mete a los otros dos? Ese es el futbol, por eso le digo a Malagón que no se relaje ni esto, si se equivocan les digo. De repente veo a Malagón discutiendo con gente de fuera o a Jorge Campos diciéndole cosas, ya le dije que no me dé lata, que lo deje en paz. Yo soy muy escrupuloso en los detalles”, dijo Javier Aguirre.

Memo Ochoa sin llamado en esta Fecha FIFA a Selección Mexicana

Es importante mencionar que Javier Aguirre esta vez prescindió de Memo Ochoa para la Fecha FIFA en la que la Selección Mexicana se enfrentará a Colombia y Ecuador. El Vasco optó por Luis Ángel Malagón, el Tala Rangel y el regreso a la convocatoria de Carlos Acevedo, quien quiere hacer todo lo posible para meterse al Mundial 2026 por encima de cualquier otro guardameta.

Es importante recordar que no tiene mucho que Memo Ochoa volvió a jugar debido a que tras el cierre de pases a nivel internacional y haberse quedado sin equipo, fue fichado recientemente en la Liga de Chipre, pero no le alcanzó todavía para ser llamado a la Selección Mexicana, por lo que deberá esperar al mes de noviembre para saber si es considerado en los siguientes duelos amistosos.

Desde que llegó a AEL Limasol en Chipre, Memo Ochoa ha recibido ocho goles en tres partidos; cinco los recibió en su debut contra Omonia Nicosia, días después Akritas Chlor le hizo dos y el último fin de semana tuvo su primera victoria ante Anorthosis, pero no puso irse con la puerta en cero dado que le metieron un gol.

Memo Ochoa va a ir al Mundial precisamente por esto. Muchos se enojarán pero es porque no saben de futbol realmente (o por clicks). pic.twitter.com/JHntIPSzZu — Martín del Palacio (@martindelp) October 9, 2025

Memo Ochoa quiere retirarse con seis mundiales

En medio de todo esto, es importante mencionar que el deseo de Memo Ochoa es retirarse como futbolista profesional con seis mundiales en la bolsa, lo que lo convertiría en el futbolista mexicano con más copas del mundo en solitario.

El Vasco Aguirre fue claro al señalar que no regalaría nada a nadie, esto en el sentido de que si Memo Ochoa quería cumplir el sueño de los seis mundiales, debería tomar equipo y ponerse a jugar, porque sin actividad sería muy complicado argumentar su convocatoria.

De tal forma, mucho del llamado de Ochoa al Mundial 2026 dependerá del ritmo de juego que tenga para ese entonces, esto independientemente a lo bien valorado que se encuentra por un Javier Aguirre que ha dejó claro que nadie tiene nada seguro.