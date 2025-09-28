Uno de los grandes porteros mexicanos, Jesús Corona, dio a conocer quién debería ser el portero titular de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, el cuál se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

A sus 44 años, Jesús Corona está viviendo su último torneo como guardameta profesional, pues una vez que concluya el torneo, colgará los guantes y pondrá fin a su carrera como portero.

Una de las espinas que le quedaron clavadas a Jesús Corona fue no poder jugar un Mundial, sin embargo, él sabe que es parte de ser futbolista profesional, pues pese a ello, ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Y hablando precisamente del Mundial, el exportero de Cruz Azul ya dijo quién es su favorito para cubrir el arco tricolor en la Copa del Mundo 2026.

¿Dardo a Memo Ochoa? Jesús Corona revela quién debería ser el portero de México para el Mundial 2026

Jesús Corona siempre estuvo detrás de Memo Ochoa cuando se tenía que elegir a un portero para la Selección Mexicana y de cara al Mundial 2026, Chuy ya dijo que debe ser el guardameta titular de la plantilla de Javier Aguirre.

Durante una entrevista con ESPN, Jesús Corona aseguró que, pese a que hay posibilidades de que Memo Ochoa dispute su sexto mundial, la realidad es que para él hay otro portero que está en mejor momento que el ex de América.

“Si el Mundial fuera mañana Malagón es la mejor opción que tenemos. Veo listo a Malagón para la presión de la portería del Tri”, señaló Chuy Corona sobre quién debe ser el portero del Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

🧤 🧤 🧤 👑 👑 👑



“Si el mundial fuera mañana Malagón es la mejor opción que tenemos”



“Veo listo a Malagón para la presión de la portería del TRI”



“Me voy a mano con el fútbol no me debe nada”



“Cruz Azul siempre será especial y único para mí”



Chuy Corona en @ESPNmx pic.twitter.com/8cR2cwfT7S — CESAR CABALLERO (@ccaballero10) September 27, 2025

¿Memo Ochoa tiene asegurada la titularidad para el Mundial 2026?

Memo Ochoa parece que luce como una pieza inamovible en el cuadro de Javier Aguirre, pues cuando se le ha preguntado al DT de la Selección Mexicana, el entrenador pedía que primero el ex portero del Granada tuviera equipo.

Ahora, Memo Ochoa fichó con el AEL Limassol de Chipre, equipo donde ya suma dos derrotas consecutivas, por lo que se mantiene la incertidumbre si el ex portero del Standard Lieja será el titular o dependerá de sus actuaciones con su nuevo equipo.