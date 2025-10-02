Memo Ochoa y el AEL Limassol reciben al Anorthosis en la Jornada 6 de la Primera División de Chipre; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Dos partidos y dos derrotas suma Memo Ochoa con el AEL Limassol de Chipre, equipo modesto que buscará reencontrarse con la victoria en la Jornada 6 del torneo.

¿Cuándo juega Memo Ochoa con AEL Limassol en el futbol de Chipre?

AEL Limassol vs Anorthosis saltarán a la cancha el sábado 4 de octubre en la Jornada 6 de la Primera División del futbol de Chipre.

El partido AEL Limassol de Memo Ochoa contra Anorthosis es uno de los tres juegos programados para el sábado 4 de octubre.

Hora para ver a Memo Ochoa con AEL Limassol en el futbol de Chipre

Memo Ochoa y el AEL Limassol recibirán a las 11 horas, tiempo del centro de México, al Anorthosis en la Jornada 6 del futbol de Chipre.

Canal para ver a Memo Ochoa con AEL Limassol en el futbol de Chipre

La señal de la plataforma Claro Sports transmitirá el partido AEL Limassol vs Anorthosis, como parte de la Jornada 6 de la Primera División del futbol de Chipre.

Partido : AEL Limassol vs Anorthosis

: Fase: Jornada 6 de la Liga de Chipre

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 11 horas, tiempo del centro de México

Sede: Alphamega Stadium

Transmisión: Claro Sports

¿Cómo llegan Memo Ochoa y el AEL Limassol a la Jornada 6 del futbol de Chipre?

AEL Limassol perdió 0-2 con el Akritas Chlorakas en la Jornada 5 de la Primera División del futbol de Chipre.

Con la derrota con el Akritas, el AEL Limassol de Memo Ochoa se estancó en 4 puntos en la décima posición de la Liga de Chipre.

¿Cómo quedó el AEL Limassol en la Copa de Chipre?

El AEL Limassol, sin Memo Ochoa en la cancha, venció al Ethnikos Latsion en la Primera Ronda de la Copa de Chipre, el miércoles 1 de octubre de 2025.

El equipo de Memo Ochoa buscará que la victoria en la Copa de Chipre le otorgue la confianza necesaria para recuperar el terreno perdido en el torneo de Liga.