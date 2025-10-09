Javier Aguirre está al tanto de todos los detalles durante los partidos y si alguien se equivoca toca regañarlo, no importa si el elemento en cuestión no sea su dirigido y se trate nada más y nada menos que de Jorge Campos, quien recibió la reprimenda del DT de la Selección Mexicana por distraer a Luis Ángel Malagón.

Fiel a su estilo, Javier Aguirre contó que tuvo que regañar a Jorge Campos porque durante los partidos de la Selección Mexicana se colocaba detrás de la portería de Luis Ángel Malagón y lo distraía.

El seleccionador sabe que cualquier distracción puede ser la causa de un error y es por esto que le pidió a Jorge Campos que dejará de molestar a Malagón.

Javier Aguirre regañó a Jorge Campos y todo por culpa de Malagón

En entrevista con Fox, Javier Aguirre, DT de la Selección Mexicana, confesó que tuvo que regañar a Jorge Campos porque distraía a Luis Ángel Malagón durante los partidos.

“Y ya le dije a Jorge Campos que no me de lata, porque se pone detrás de él a decirle cosas, déjalo en paz y le digo (a Malagón) tú no mires”, contó Javier Aguirre, bajo el contexto de que ha hablado con el portero de Club América para que no se relaje, pues su lugar en selección no está asegurado.

Memo Ochoa va a ir al Mundial precisamente por esto. Muchos se enojarán pero es porque no saben de futbol realmente (o por clicks). pic.twitter.com/JHntIPSzZu — Martín del Palacio (@martindelp) October 9, 2025

¿Quién será el portero para el Mundial 2026? Javier Aguirre deja entrever que Memo Ochoa será convocado

Durante la entrevista mencionada, Javier Aguirre señaló que Memo Ochoa es una figura clave en la Selección Mexicana, pues su valía va más allá de la cancha, tiene liderazgo y le mete presión a los nuevos guardianes del Tricolor.

“En Copa Oro fue fundamental (Memo Ochoa), no jugó, pero sabes cómo entrena, cómo le mete presión a los otros dos (Malagón y Tala)”, argumentó Javier Aguirre.

“Por eso le digo a Malagón y al Tala que no se relajen y luego se equivocan y les digo, se equivocan”, agregó Aguirre.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana?

La Selección Mexicana volverá a la acción en la Fecha FIFA de octubre para enfrentar un par de partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

El siguiente reto de la Selección Mexicana será ante Colombia el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium de Las Vegas, Nevada. Mientras que el martes 14, recibirán a Ecuador en territorio mexicano.

Partido: México vs Colombia

Fecha. Sábado 11 de octubre

Hora: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Sede: AT&T Stadium

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX +

Partido: México vs Ecuador