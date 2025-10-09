La Selección Mexicana está por enfrentar uno de los duelos más importantes del Mundial Sub-20 contra Argentina y previo al encuentro ya recibieron una excelente noticia.

Tanto la Selección Mexicana como la Argentina ganaron sus respectivos duelos de octavos de final del Mundial Sub-20 con una goleada espectacular, pues mientras México ganó 4-1 a Chile, los argentinos también les propinaron cuatro goles a Nigeria.

Pese a la victoria de ambos, Argentina confirmó que Álvaro Montoro, una de sus figuras, sufrió una lesión en el partido y se perderá el encuentro ante México en los cuartos de final del Mundial Sub-20.

Selección Mexicana recibe excelente noticia previo a su duelo vs Argentina en el Mundial Sub-20

A través de su cuenta oficial de X, la Selección Argentina informó que el futbolista de 18 años sufrió la fractura de clavícula, por lo que se perderá lo que resta del Mundial Sub-20, lo que será una buena noticia para la Selección Mexicana.

“Parte médico: el futbolista Montoro presenta una fractura en la clavícula derecha. Será operado el sábado por el departamento médico de la AFA en Buenos Aires. ¡Pronta recuperación Álvaro, estamos con vos!”, escribió la Selección Argentina en sus redes sociales.

#U20WC Parte médico: el futbolista Montoro presenta una fractura en la clavícula derecha.



👉🏻 Será operado el sábado por el departamento médico de la @afa en Buenos Aires.



¡Pronta recuperación Álvaro, estamos con vos! 🤍🩵 pic.twitter.com/H9cmkIkngU — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2025

Argentina reveló que, posterior a la intervención quirúrgica, Álvaro Montoro comenzará con su recuperación y rehabilitación para poder volver a las canchas, sin embargo, se prevé que esté por lo menos tres meses fuera y su regreso se dé hasta el 2026.

De esta manera, la selección albiceleste pierde una pieza clave de su plantilla para enfrentar a México en los cuartos de final del Mundial Sub-20, no obstante, es una buena noticia para la Selección Mexicana que los argentinos no cuenten con su máxima figura.

¿Cuándo juegan México y Argentina en el Mundial Sub-20?

México y Argentina enfrentarán uno de los duelos más importantes del Mundial Sub-20, pues ambas selecciones se verán las caras en los cuartos de final del certamen.

El partido entre México y Argentina del Mundial Sub-20 se realizará el próximo sábado 11 de octubre en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.