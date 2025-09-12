Al fin, Memo Ochoa consiguió equipo. Es el AEL Limassol, equipos de Chipre, pero que le serviría para que Javier Aguirre lo lleve al Mundial 2026.

Aunque nos preguntamos, ¿cómo es posible si aún no se sabe el nivel de Memo Ochoa? Pues parece ser que no sería por motivos deportivos, ya que ambos tienen algo en común que podría influir.

Hace una semana, el arquero mexicano estuvo a nada de fichar con un equipo de España, pero de la segunda división. Al final no se dio porque no llegaron a un acuerdo en el contrato.

Luego se supo que Querétaro y Ochoa estuvieron en conversaciones, pero nada. Todo esto lo sabía de primera mano, el entrenador de la Selección Mexicana.

¿Conflicto de interés? Revelan la razón por la que Javier Aguirre llevaría sí o sí a Memo Ochoa al Mundial 2026

Mientras que Memo Ochoa buscaba equipos, le preguntaban a Javier Aguirre qué pasaba si el arquero no conseguía, el DT comentó que no lo llamaría, aunque sabía que lo más seguro es que sí, pues bajita la mano mandaba mensajes.

Y es que Memo Ochoa y Javier Aguirre comparten representante, algo que Álvaro Morales catalogó en su programa de ESPN como: “conflicto asqueroso de intereses“.

Jorge Berlanga es el nombre de la persona que maneja la carrera del entrenador y del portero. Este fue clave para que Ochoa se quedara en Europa y no tuviera que regresar a la Liga MX.

Otra razón, pero que es más un rumor, es que Aguirre se quiere reivindicar con el arquero por la vez que lo dejó en la banca en Sudáfrica 2010. En aquella ocasión el titular fue el Conejo Pérez de manera sorpresiva para todos.

Memo Ochoa cerca de estar en su sexto Mundial; estaría a la altura de Messi y Cristiano Ronaldo

Algo seguro, es que Memo Ochoa quiere el récord sí o sí de ser uno de los jugadores en estar en seis Mundiales. Podría ser el único, pero seguramente, Messi y Cristiano Ronaldo estarán en México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Sin embargo, Messi y Cristiano Ronaldo son jugadores que siguen con increíble nivel, mientras que Memo Ochoa ha demostrado que su gran futbol quedó atrás.