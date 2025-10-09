De cara al Mundial 2026, una de las grandes interrogantes en el entorno de la Selección Mexicana tiene que ver con Álvaro Fidalgo, una de las figuras de la Liga MX que a partir del mes de febrero del año entrante estará disponible para Javier Aguirre si desea convocarlo, toda vez que hoy le parece un crack que en su momento fue un jugador de tercer nivel.

Y es que en entrevista con TUDN, Javier Aguirre habló de la evolución que Álvaro Fidalgo ha tenido en la Liga MX toda vez que recordó que el venia de un futbol de tercer nivel en España y fue desde ahí donde América lo trajo a México.

“No se sabe de aquí a marzo que pueda pasar. Sí he estado muy pendiente de su evolución como futbolista. No te olvides que él estaba en España e Segunda B que sería como el tercer nivel del futbol y desde Segunda B lo traen a México”, dijo el Vasco.

Javier Aguirre le dio crédito a Santiago Solari por Álvaro Fidalgo

En ese mismo tenor, Javier Aguirre aprovechó para darle todo el crédito a Santiago Solari por traer a Álvaro Fidalgo diodo a que fue su apuesta y aunque era arriesgada por jugar en un tercer nivel de España, terminó por convertirse en figura del balompié nacional.

“El técnico que lo conocía era Santiago Solari, no lo conocía nadie más que él y acertó de pleno. Trajo un jugador de tercer nivel de España y aquí ha sido un crack, ha sobrepasado las expectativas que se tenían de él, nadie lo conocía, yo inclusive viéndolo en el España estaba en el Castellón”, comentó Javier Aguirre sobre la llegada de Álvaro Fidalgo a México.

Cabe recordar que el Vasco tiene un amplio conocimiento del futbol español debido a los años que pasó en LaLiga al frente de equipos como Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Mallorca, Zaragoza y Leganés.

Javier Aguirre no descarta a Álvaro Fidalgo para el Mundial 2026

Para concluir con el tema, Javier Aguirre no descartó a Álvaro Fidalgo para una convocatoria de cara al Mundial 2026 debido a que lleva muchos años en México, ha tenido años destacados con el Club América, se naturalizó y resaltó que tiene muchas ganas de jugar con el Tricolor.

“Fue una buena apuesta, pero el técnico no se equivocó y nos trajo a un jugador importante. Encima el chico lleva muchos años aquí, se naturalizó mexicano, tiene muchas ganas de jugar en la Selección, está en México y si es elegible y está jugando bien, ¿por qué no pensar en él?”, sentenció Javier Aguirre sobre la chance de que Álvaro Fidalgo vaya con México al Mundial 2026.

De tal forma, el año entrante podría darse un primer llamado oficial de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana y en caso de llenarle el ojo a Aguirre, podría tener amplias posibilidades de jugar el Mundial 2026 vestido de verde.