Jesús Corona dijo adiós a su carrera como futbolista profesional tras el partido entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul, por lo que varios compañeros del ámbito futbolístico no dudaron en dedicarle un mensaje como fue el caso de Memo Ochoa.

Memo Ochoa y Jesús Corona compartieron vestidor y puesto durante varios años, sobre todo en la Selección Mexicana, disputa que duró casi dos décadas desde que Paco Memo debutó con América en el lejano 2004.

Tanto Memo Ochoa como Jesús Corona compartieron convocatorias en la Selección Mexicana, aunque el ahora portero del AEL Limassol siempre fue el titular en los Mundiales, sin embargo, Chuy fue el único de los dos en ganar una medalla de oro.

¿Seguirá sus pasos? Memo Ochoa mandó importante mensaje tras el retiro de Jesús Corona

Ahora, tras el anuncio de Jesús Corona de su retiro de las canchas, Memo Ochoa le mandó un mensaje importante en redes sociales.

“Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa”, escribió Memo Ochoa sobre el retiro de Jesús Corona de la portería.

Un honor haber compartido contigo tantos años de Selección, Chuy. Te llevas el respeto y la admiración de todos. Éxito en tu nueva etapa. @jesuscorona01 pic.twitter.com/ez0TFWhy8P — Guillermo Ochoa (@yosoy8a) September 29, 2025

Y es que aunque siempre fueron rivales en la cancha hasta cuando Jesús Corona jugaba con Cruz Azul y Memo Ochoa con América, la realidad es que esa rivalidad solo se quedó en la cancha, pues fuera de ella, ambos siempre han tenido un respeto por el otro.

¿Jesús Corona y Memo Ochoa son amigos?

Incluso en una entrevista, Chuy Corona reconoció la calidad de Memo Ochoa en la portería, por lo que existe un reconocimiento mutuo entre ambos porteros.

“Llevamos una muy buena relación, siempre nos vemos con mucho respeto, nos vemos poco, pero cuando lo hacemos nos vemos con mucho respeto y reconocimiento mutuo; yo le reconozco todo lo que ha hecho, reconozco la calidad de arquero que ha demostrado ser en esos momentos claves”, contó Jesús Corona sobre su relación con Memo Ochoa.