Memo Ochoa decidió fichar con el AEL Limassol, equipo del futbol de Chipre, sin embargo a pocas semanas de su llegada, el portero mexicano se quedó sin DT.

Tras la derrota por goleada ante el Omonia, el equipo de Memo Ochoa decidió cesar a Paolo Tramezzani, DT italiano que apenas había asumido el cargo el 1 de julio del 2025.

Ahora, el futuro del mexicano en la portería es una incógnita, ya que tendrá que ganarse de nueva cuenta el puesto titular y convencer a su nuevo DT que es la mejor opción bajo los tres postes.

Efecto Memo Ochoa: Ya corrieron al DT de su nuevo equipo en Chipre

El AEL Limassol, equipo de Memo Ochoa en el futbol de Chipre, anunció a través de un comunicado la destitución de Paolo Tramezzani y la llegada de Hugo Martins al banquillo.

De acuerdo con información compartida por el equipo de Memo Ochoa, el contrato de Martins durará hasta el final de la presente temporada del futbol de Chipre, esperando que pueda revertir la situación del equipo.

Con apenas 7 años de experiencia como DT, el técnico portugués tiene conocimiento de las peculiaridades del futbol de la región, por lo que vieron un él la opción ideal para obtener resultados positivos.

Además, ya conoce lo que es salir campeón debido a que logró coronarse en Segunda División de Chipre al dirigir al Omonia Aradippou.

Este será el tercer técnico que tenga Ochoa en apenas dos semanas desde su llegada al equipo con el que buscará poder llegar en forma a su sexto mundial.

Comunicado del AEL Limassol (Captura de pantalla)

¿Cuándo y a qué hora es el próximo partido de Memo Ochoa en Chipre?

A pesar de los cambios que se han vivido en el AEL Limassol, el equipo de Memo Ochoa ya tiene marcado en el calendario su próximo encuentro y será en la Copa del futbol de Chipre.

Memo Ochoa se perfila a ser titular ante Ethnikos Latsion, equipo al que se enfrentarán mañana 1 de octubre a las 08:00 horas, tiempo del centro de México.