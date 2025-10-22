Aaron Ramsey ha tenido días muy complicados en México. El nuevo delantero de Pumas perdió a su perrita Halo y pese al gran esfuerzo que ha realizado para localizarla, las esperanzas comienzan a diluirse.

A través de su cuenta de Instagram, Aaron Ramsey lanzó un desgarrador mensaje en el que dio por perdida a su perrita, Halo.

El delantero de Pumas compartió una imagen con su perrita que incluía la frase: “Tú siempre estarás conmigo, nena”. Seguido de la publicación de su esposa, Colleen Ramsey, en la que, con el corazón roto, se despide de su amada Halo.

El desgarrador mensaje de Aaron Ramsey sobre su perrita Halo

Han pasado los días y las noticias sobre la perrita de Aaron Ramsey no han llegado. Los esfuerzos de la familia han quedado en eso y la familia del futbolista de Pumas ha perdido la esperanza de volver a ver a su amada Halo.

Colleen, esposa de Aaron Ramsey, escribió un desgarrador mensaje sobre la desaparición de Halo, su perrita. El futbolista de Pumas compartió esta publicación en su cuenta de Instagram y al parecer las esperanzas de encontrarla se han esfumado.

“Sólo quería dar las gracias, Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que la encontremos nunca. Tenemos preguntas serias. Puede que nunca obtengamos respuestas”, compartió la familia de Aaron Ramsey.

“Gracias por su apoyo y oraciones”, sentenció.

Mensaje de la familia Ramsey sobre su perrita. (IG de Aaron Ramsey )

¿Qué pasó con la perrita de Aaron Ramsey?

Fue el 13 de octubre pasado cuando la perrita de Aaron Ramsey, de raza Beagle, se perdió en un albergue para mascotas cerca de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Desde entonces comenzó la búsqueda por Halo, perrita de Aaron Ramsey. El futbolista de Pumas ofreció una recompensa de 10 mil dólares y más tarde la amplió a 20 mil dólares.

Sin embargo, no han existido noticias sobre Halo y las esperanzas de los Ramsey se han agotado, con conmovedores mensajes de despedida.