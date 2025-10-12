Pumas es uno de los equipos que aspiran a calificar al Play-In de la Liga MX; así que en esta nota te detallamos el calendario y rivales de los felinos en el final del torneo.

Tras 12 jornadas disputadas en la Liga MX, Pumas es el décimo lugar del torneo de Apertura 2025, con 13 puntos, así que calificar de manera directa a la Liguilla es muy complicado para los felinos.

Pumas tiene poco margen de error en el resto del calendario de la Liga MX, si es que quiere pelear por el pase al Play-In.

Calendario Pumas: Rivales de los felinos en busca del pase al Play-In de la Liga MX

Pumas de Efraín Juárez necesita de un repunte importante para no quedarse fuera del Play-In de la Liga MX.

Por lo pronto, en la Jornada 13 del calendario de la Liga MX, luego del parón por la Fecha FIFA, Pumas visita a Rayados de Monterrey, en un partido vital en las aspiraciones de los felinos.

Rayados vs Pumas | Jornada 13 | Sábado 18 de octubre

Calendario Pumas: Los rivales que definirán si Pumas va al Play-In de la Liga MX

De salir bien librado en su partido contra Rayados, Pumas tendrá tres rivales con los que podrá competir en busca del Play-In de la Liga MX.

San Luis, León y Tijuana serán los rivales del Pumas en las jornadas 14, 15 y 16 de la Liga MX, equipos a los que los felinos tienen buenas posibilidades de ganar.

Pumas vs San Luis | Jornada 14 | Miércoles 22 de octubre

León vs Pumas | Jornada 15 | Sábado 25 de octubre

Pumas vs Tijuanal | Jornada 16 | Domingo 2 de noviembre

Pumas cierra con duelo capitalino en busca del pase al Play-In de la Liga MX

Pumas confía en llegar con posibilidades de ir al Play-In de la Liga MX a la última jornada, fecha en el calendario del Apertura 2025 en la que enfrentará a Cruz Azul.

Aunque Cruz Azul debe ser marcado como favorito para sumar tres puntos más, si Pumas llega con posibilidades de calificar el partido podría cerrarse.