La Jornada 14 de la Liga MX cierra con el Pumas vs San Luis en la cancha del Estadio Olímpico Universitario; te damos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de los felinos.

Pumas sumó un valioso punto en la cancha de Rayados en la Jornada 13 de la Liga MX, pero necesita ganar a San Luis para acercarse a la calificación.

Pumas vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de Liga MX

Pumas está obligado a sumar los tres puntos en su cancha, así que el pronóstico es que ganará 2-0 a San Luis en la Jornada 14 de la Liga MX.

Pumas vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de Liga MX

Pumas saltará a su cancha con esta posible alineación en busca del triunfo sobre San Luis, como parte de la Jornada 14 de Liga MX.

Keylor Navas Pablo Bennevendo Ángel Azuaje Nathanael Silva Ruben Duarte Álvaro Angulo José Caicedo Jorge Ruvalcaba Alan Medina Adalberto Carrasquilla José Juan Macías

San Luis intentará sorprender a Pumas con esta posible alineación, en la Jornada 14 de la Liga MX.

Andrés Sánchez Román Torres Robson Alves Juan Sanabria Eduardo Águila Benjamín Galdames Miguel García Sebastien Salles-lamonge Oscar Macías Sebastián Pérez Bouquet Joao Geraldino

Pumas vs San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX?

El miércoles 22 de octubre se enfrentan Pumas vs San Luis, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

La señal de ViX transmitirá el partido Pumas vs San Luis, en la Jornada 14 de la Liga MX.

El partido Pumas vs San Luis está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Pumas vs San Luis

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Pumas y San Luis a la Jornada 14 de la Liga MX?

Pumas empató 1-1 con Rayados en la cancha del Estadio BBVA, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Con 14 puntos, Pumas ocupa el décimo lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al San Luis.

El San Luis suma 13 puntos en el lugar 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que necesita ganar para afianzarse en zona de clasificación al Play-In.

En la Jornada 13 de la Liga MX, el San Luis derrotó 2-0 al Atlas en el Estadio Alfonso Lastras.