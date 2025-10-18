Aaron Ramsey llegó como el refuerzo bomba de Pumas para el Apertura 2025, sin embargo el futbolista galés no ha rendido cómo se esperaba y ahora podría perderse el resto del torneo por una lesión.

Ramsey llegó al futbol mexicano antes del inicio del Apertura 2025, un fichaje que causó mucha expectativa entre los aficionados pero apenas suma 235 minutos con Pumas en este torneo y todo apunta que ya no verá actividad.

El seleccionado galés no ha tenido la mejor de las suertes en su arribo al futbol mexicano, primero por el tiempo que le costó debutar en la Liga MX y ahora se suma un nuevo problema, la desaparición de su perrita.

Mal y de malas: Aaron Ramsey se perdería el resto del torneo con Pumas mientras sufre por la desaparición de su perrita

En medio de la desaparición de la perrita de Aaron Ramsey, el drama crece en torno al futbolista ya que causará baja para el Pumas vs Rayados de este sábado 18 de octubre tras una lesión que lo podría alejar en lo que resta del torneo.

En el último juego de la Liga MX, antes de la pausa por fecha FIFA, Aaron Ramsey tuvo que salir de cambio por una molestia muscular, si bien se estimaba que necesitaría de un tiempo corto para recuperarse la situación para agravarse.

El futbolista galés no pudo acudir al llamada con su selección debido a la lesión que presentó en el juego contra Chivas y ahora todo apunta a que la directiva felina quiere llevar con calma su recuperación por lo que podría perderse lo que resta del Apertura 2025.

¿Qué partidos podría perderse Aaron Ramsey en caso de que cause baja con Pumas?

Pumas pende de un hilo en esta recta final del Apertura 2025, el conjunto felino sumó un par de derrotas que lo han dejado momentáneamente fuera de la zona de liguilla por lo que las siguientes jornadas serán vitales para el equipo.

Sin embargo, Pumas podría encarar estas últimas jugadas sin Aaron Ramsey quien no se alcanzó a recuperarse de las molestias que presentó en el último juego del equipo por lo que en caso de que esté listo antes de que acabe la temporada regular se perdería 5 juegos.

El primer juego para el que quedó descartado será ante Rayados, en la fecha doble los felinos se miden al Atlético de San Luis, posteriormente visitan a León y cierran recibiendo a Xolos y visitando Cruz Azul.