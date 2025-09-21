Aaron Ramsey llegó como el flamante fichaje de Pumas, se tardó unas semanas en debutar y no lo ha hecho de mala forma. Sin embargo, en el partido contra Tigres falló un penal y los aficionados ya lo están reventando.

Este sábado 20 de septiembre, Pumas se enfrentó a Tigres en CU, uno de los partidos de la jornada, pues juntaba mucho talento en cancha. Por ejemplo Aaron Ramsey y Keylor Navas.

En el lado de Tigres, su máxima figura es Ángel Correa y vaya que ha rendido, de manera inmediata, el campeón del mundo ha marcado 4 goles en 9 partidos.

El futbolista de Reino Unido también ya marcó en la Liga MX, y parece adaptarse a la Ciudad de México poco a poco. Incluso, su esposa publica videos de su día a día, en donde aprende español.

Revientan a Aaron Ramsey por fallar penal con Pumas: “Su fichajazo bomba”

Era el primer tiempo el Pumas vs Tigres, el árbitro marcó un penal para los locales y elegido para cobrarlo fue Aaron Ramsey.

Aaron Ramsey tomó el balón y falló el tiro, es decir, ni si quiera fue a portería. En redes sociales, varios aficionados se comenzaron a quejar del futbolista de Reino Unido.

“Este es el fichajazo bomba de los Pumas y todavía le dan la 10″, “Solo vino a robar como Dani Alves”, “La 10 de Pumas no pesa, la tiene cualquiera”, fueron algunos de los comentarios que se vieron.

Ahí está el Gran Aaron Ramsey, el fichajazo bomba de los Pumas y todavía le dan la 10



Pumas y Tigres empatan en CU

Luego de que Aaron Ramsey fallara su penal en el primer tiempo, pasaron muchos más minutos en el Pumas vs Tigres para que ocurriera algo.

Ya es costumbre en el equipo de Efraín Juárez, ver pocas emociones. Pero en el 86, J.J Macías volvió a marcar con Pumas en su regreso al futbol profesional.

Parecía que sería una fiesta en CU, pero Ángel Correa empató el marcador en en el minuto 92. También se debe recalcar que Keylor Navas paró una pena máxima. 1 a 1 resultado final.