Aaron Ramsey y su familia continúan sin perder la esperanza de encontrar a Halo, su querida perrita de raza beagle de 10 años.

La familia Ramsey ha ofrecido una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información que permita dar con el paradero de Halo.

De acuerdo con la información compartida, la mascota se extravió el pasado 9 de octubre de 2025 en San Miguel de Allende, Guanajuato cerca de un albergue local llamado Hipsterrier.

Familia Ramsey no pierde la esperanza para encontrar a su perrita Halo

La familia Ramsey continúa movilizándose para encontrar a Halo, su perrita beagle desaparecida en Guanajuato.

En una publicación en Instagram, tanto la familia Ramsey como la cuenta PetLoc.mx anunciaron una recompensa de 10 mil dólares, equivalentes a cerca de 200 mil pesos mexicanos, para quien aporte información verídica y comprobable que lleve a su localización.

Además del ofrecimiento, se han organizado jornadas de búsqueda matutinas y vespertinas con punto de encuentro en el Rancho San Ignacio, ubicado en Dolores Hidalgo, muy cerca de San Miguel de Allende, lugar donde la mascota se extravió.

El llamado a la comunidad también incluyó una serie de recomendaciones para hacer más efectiva la búsqueda: revisar arbustos, hierbas altas, espacios bajo vehículos, cobertizos y graneros, así como repartir folletos y preguntar en comercios o viviendas cercanas.

Incluso se solicitó la colaboración de personas que cuenten con drones, ya que podrían ser clave para cubrir zonas amplias y reducir tiempos de búsqueda.

Hasta el momento, no hay más noticias al respecto y la familia continúa haciendo post en redes sociales que les permitan llegar a más personas.

El nuevo mensaje de Aaron Ramsey sobre su perrita Halo

Aaron Ramsey volvió a recurrir a las redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de su perrita Halo, desaparecida hace más de una semana en Guanajuato.

A través de su cuenta de X, Aaron Ramsey compartió un mensaje breve pero emotivo, donde reiteró su deseo de encontrarla y agradeció a quienes continúan apoyando los esfuerzos por localizarla.

“Si tienes alguna novedad sobre nuestra Halo, no dudes en contactarnos. Habrá una GRAN RECOMPENSA por encontrarla”, escribió el mediocampista de Pumas, haciendo énfasis en la importancia de cualquier información que pueda acercarlos al paradero de su mascota.