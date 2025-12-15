Cuando parecía que la novela entre Aaron Ramsey y Pumas había llegado a su fin, apareció el futbolista gales para volver a echarle limón a la herida con un mensaje que reveló detalles sobre su salida del club.

“Estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción. Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto” Aaron Ramsey, futbolista británico

Primero hay que poner en contexto que Aaron Ramsey llegó en verano de este año como uno de los fichajes bomba de Pumas, el mediocampista gales llegó fuera de ritmo por lo que su debut en Liga MX se postergó hasta la Jornada 6 del Apertura 2025.

Una fecha después, llegó el primer gol de Ramsey con la camiseta felina lo hizo en el triunfo de 1-0 ante Atlas, hasta ahí todo marchaba bien pero en la recta final del torneo regular hubo un giro inesperado.

Aaron Ramsey salió de Pumas tras rescindir su contrato en la Liga MX

Aaron Ramsey y su familia se mostraban felices en México, la esposa del futbolista presumía en sus redes sociales la gastronomía y los lugares que iba conociendo en el país, pero un día esas publicaciones se convirtieron en cárteles de búsqueda de su perrita.

Halo, la perrita de la familia Ramsey se perdió del refugio donde la dejaron resguardada, el momento coincidió con una lesión del futbolista por lo que Aaron también se volcó en las redadas para buscar a su mascota.

De un momento a otro y sin dar detalles, Ramsey y su familia abandonaron el país y también a Pumas, las especulaciones comenzaron a surgir en razón de que el futbolista había decidido rescindir su contrato con el club ante la tristeza de perder a su perrita.

“Estaba listo y en forma”: Aaron Ramsey rompe el silencio y dice que Pumas ya no lo dejó volver

Luego de varias semanas de rumores, fue el propio Aaron Ramsey quien puso fin a esas especulaciones con un mensaje en redes sociales donde aclaró los detalles de su salida de Pumas y volvió a abrir un capítulo nuevo de la novela entre ambos.

Ramsey aseguró que había superado su lesión y estaba listo para aportar al equipo, pero la directiva ya había tomado una decisión: “Estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción. Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto".



