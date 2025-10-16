Un momento complicado es el que vive Aaron Ramsey y su familia, esto debido a que hace unos días compartieron en redes sociales que perdieron a Halo, su perrita, la cual desapareció en Guanajuato durante una visita que realizaron hace unos días, puntualmente en el municipio de San Miguel de Allende.

En redes sociales, tanto Aaron Ramsey como su esposa, Colleen Ramsey, han hecho un llamado en busca de recuperar a su perrita y desde un inicio ofrecieron recompensa a quien ayudara a la recuperación de su mascota o bien, les ofrecieran información para dar con su paradero, pero hasta ahora no han tenido éxito.

“Sólo queremos que nos devuelvan a nuestra perrita. Tiene 10 años, la esterilizaron y solo quiere volver con su familia. Por favor, cualquier información. Ayúdenos, por favor”, publicó el jugador de Pumas en redes sociales a la espera de que algún usuario que la haya visto le compartiera información al respecto.

Aaron Ramsey busca a su perrita “viva o muerta”

Luego de días sin saber nada sobre el paradero de su perrita, la esposa de Aaron Ramsey pidió a sus seguidores que, en caso de ver a Halo, le tomen una foto y se la manden. Considera que, posiblemente, alguien se la llevó, así que esperan dar con ella ya sea viva o muerta.

“Probablemente se la hayan llevado. Insto a los vecinos a compartir su foto. La buscamos viva o muerta. Hay una recompensa. Si la ven, por favor tómenle una foto y envíenmela, o a Aaron Ramsey”, publicó Colleen Ramsey en una historia en su cuenta de Instagram con una foto de su perrita.

Han pasado dos días desde que la familia Ramsey extravió a su mascota en San Miguel de Allende, Guanajuato y todavía no han perdido la esperanza de recuperarla, muestra de ello es que se han mantenido activos en redes sociales con la labor de búsqueda.

La recompensa que Aaron Ramsey ofrece por su perrita

Dentro del pedido que Aaron Ramsey ha hecho por recuperar a su perrita, se confirmó que ofrece una recompensa de 10 mil pesos para que se la devuelvan.

Hasta este miércoles 15 de octubre, no ha habido actualización sobre el paradero de la perrita de Aaron Ramsey y se espera que los dueños hagan saber cualquier novedad respecto a esta integrante de su familia por la cual han ofrecido una recompensa.

Vale recordar que recientemente, Aaron Ramsey viajó a Gales para ver un partido amistoso de su Selección, mismo del cual no pudo ser participe debido a que sufrió una lesión muscular.