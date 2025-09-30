El futbolista de Pumas, Aaron Ramsey, llegó al cuadro universitario con el objetivo de alzar su carrera como futbolista y parece que lo ha logrado, pues la Selección de Gales lo convocó pese a no tener mucha actividad con los auriazules.

Aaron Ramsey, capitán y el sexto máximo goleador de la historia de Gales, fichó este verano con Pumas tras salir del Cardiff de Inglaterra, pero no fue hasta superar una lesión, que pudo disputar un juego con los universitarios.

Con un gol en su registro personal y algunos minutos disputados, fue suficiente para que el DT de Gales incluyera a Aaron Ramsey en su lista de convocados para el de clasificación al Mundial 2026.

Sorprende convocatoria de Gales a Aaron Ramsey pese a su inactividad con los Pumas

La Selección de Gales dio a conocer su lista de convocados para disputar un encuentro de clasificación para el Mundial 2026 frente a Inglaterra y un amistoso contra Inglaterra, por lo que Aaron Ramsey está considerado para ambos partidos.

Aaron Ramsey no había sido tomado en cuenta en la pasada convocatoria por el DT Craig Bellamy, cuando los galeses se midieron ante Kazajistán y Canadá, sin embargo, sus pocas actuaciones en la cancha con Pumas fueron relevantes para ser tomado en cuenta.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿☠️ Tras más de 1 año de ausencia, AARON RAMSEY vuelve a ser convocado por la Selección de GALES.



👀​⚠️​ El mediocampista de Pumas será parte de la plantilla que se medirá contra Bélgica por la clasificación al Mundial 2026 y el amistoso frente a Inglaterra. pic.twitter.com/w4pSCvbrPB — dataref México (@dataref_mx) September 30, 2025

Junto a Aaron Ramsey, también resaltan otros nombres que regresan a la convocatoria de gales como Jay Dsilva, Joe Rodon, Ethan Ampadu y Nathan Broadhead, jugadores que no estuvieron en la pasada convocatoria debido a lesiones.

Entrenador de Gales elogia a Aaron Ramsey

El DT de la Selección de Gales, Craig Bellamy, fue cuestionado sobre Aaron Ramsey y no dudó en afirmar que es una figura importante que ha retomado su ritmo con Pumas.

“Está en forma, no he tenido ese lujo con él. Cuando recuerdo el primer partido contra Turquía, estuvo inmenso, tiene un cerebro que nunca se apaga, tenemos piernas alrededor de él que realmente podrían beneficiarse de su tipo de perfil”, señaló el DT de la Selección de Gales.

“Lo que he visto es un jugador en plena forma que aún tiene mucho que ofrecer, sin duda, tiene mucho que aportar a nuestra forma de jugar. Es un jugador al que admiro muchísimo y aún tiene mucho que ofrecernos”, añadió sobre la presencia de Aaron Ramsey con Pumas.