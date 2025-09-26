Parece ser que Aaron Ramsey cayó de pie en México. No a todos les pasa, muchos extranjeros que llegan a la Liga MX les cuesta adaptarse y no se abren a la cultura.

Se puede decir que Aaron Ramsey ya es otro mexicano. Y más importante para el jugador de Pumas, su esposa e hijos lo han sentido de la misma forma.

De hecho, su pareja, Collen Ramsey ha dejado ver la forma en la que aprenden español mediante varios videos en sus redes sociales. Resulta que le pone etiquetas con el nombre de las cosas. Al futbolista le puso “marido” y a su perrita “princesa”.

Además, parece ser muy aficionada a la gastronomía mexicana, ya que se dedica a hacer críticas de comida. En otros cortos se le ve hacer recetas y probar de todo.

¡Ya es mexicano! Aaron Ramsey y su esposa llevaron a comer a sus hijos a un tianguis y quedaron maravillados

Collen y Aaron Ramsey no tienen problema en probar todo de la comida de México. Como lo vimos antes, la esposa del futbolista es crítica y parece gustarle mucho.

Ahora, Aaron Ramsey y su familia completa, Collen e hijos, fueron a un tianguis del centro de la Ciudad de México para probar de todo. En el video que subieron, se les puede ver comiendo pan o dulces típicos.

Pero sin duda, lo que más llamó la atención, es que fueron a los tacos el Califa de León. Una taqueria que tiene una Estrella Michelin.

Los números de Aaron Ramsey con Pumas

El futbolista de Pumas, Aaron Ramsey, parece pasarla bien fuera de la cancha. Sin embargo, veamos cómo le ha ido desde que llegó a México.

Primero se tiene que decir que tardó unas semanas en debutar, pues se encontraba adaptándose físicamente. Desde que Aaron Ramsey comenzó a jugar con Pumas ha participado en 5 partidos, siendo 2 titular.

En estos encuentros, ha anotado un gol, una chance perdida, 27 toques, un pase clave y 89% de precisión de pases.