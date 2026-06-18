A poco más de un año del divorcio de Daddy Yankee y Mireddys González que llevó a la disputa de las marcas del cantante, así como bienes, la expareja llegó a un nuevo acuerdo.

Mireddys González firmó un acuerdo donde le concede a Daddy Yankee el uso de sus marcas. Además de que asegura se negará a realizar algún reclamo futuro sobre la explotación comercial o la monetización con ellas.

Daddy Yankee y Mireddys González firman nuevo acuerdo que deja libres las marcas del cantante

La disputa legal que inició tras el divorcio de Daddy Yankee de Mireddys González, ha dado un nuevo giro con un acuerdo que la exesposa y manager, reconfirmó.

Según este nuevo acuerdo que los abogados de ambos presentaron el 17 de junio de 2026 en el Tribunal Federal de Puerto Rico, llevó a González a deslindar algún reclamo por el uso de las marcas, entre ellas:

Daddy Yankee

DY

Barrio Fino

Legendaddy

Big Boss

Los Cangris

El Cartel

Aunque en un inicio Mireddys González reclamaba el uso comercial de estas marcas que se crearon alrededor de Daddy Yankee, ahora en el nuevo trato firmó que son de uso exclusivo del cantante de Puerto Rico.

Es así, que además se comprometió a no realizar ningún movimiento legal a futuro para limitar o afectar el uso de las marcas de Daddy Yankee, así como tampoco impedir su comercialización.

Mireddys González y Daddy Yankee (Agencia México)

Composiciones de Daddy Yankee son libres, pero su fortuna no

Aunque hay un nuevo acuerdo de Daddy Yankee con Mireddys González, eso aún deja pendientes varios temas legales, entre ellos, las composiciones del cantante.

Según el proceso legal, las composiciones de Daddy Yanke son libres, únicamente, aquellas que escribió tras el divorcio con González.

Las anteriores, aún se mantienen en el derecho que Mireddys González tiene a reclamar, lo creado en el matrimonio.

A ello se le suma que la tres jueces fallaron en contra de la solicitud de Daddy Yankee a no dividir su fortuna con Mireddys González, es decir, el cantante tendrá que repartir una millonaria cantidad de dinero con su exesposa por haber estado casado por bienes mancomunados por 29 años.

Según argumentos del abogado de Mireddys González, además de que pidió una “compensación provisional” y una mensualidad en lo que resuelven el conflicto, se estaría hablando de una fortuna de 500 millones de dólares, o bien, 8 mil 600 millones de pesos.