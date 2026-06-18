Un hombre de nombre Edgar Daniel Ramírez Arévalo es señalado de estafar a 60 personas con boletos para el Mundial 2026.

El hombre habría vendido 60 lugares en plateas para el partido inaugural México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, pero desapareció antes del evento.

Los señalamientos es que habría huido con al menos 15 millones de pesos ya que afirmaba tenía 60 lugares en plateas (40 altas, 10 bajas en media cancha y 10 bajas más).

Las personas estafadas habrían pagado cifras que van de los 23 mil a los 90 mil pesos .

Daniel Ramírez fingió la muerte de su mamá; dudan de su desaparición

Las mentiras habrían llevado a más a Daniel Ramírez pues mintió sobre la muerte de su madre para justificar no responder a quienes le compraron boletos, pero posteriormente ella publicó una ficha de búsqueda por su desaparición.

La ficha fue difundida por el gobierno del Estado de México en la que detalla que fue visto por última vez en Cumbre Norte, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, pero dudan que ello haya ocurrido realmente.

La ropa con la que fue visto Daniel Ramírez por última vez es chamarra con estampados del Club América color azul marino, playera negra, pantalón mezclilla azul marino, tenis negros.

Daniel Ramírez vendió boletos cuando ni titulares de palcos y plateas tenían asegurado su ingreso

La fecha de desaparición se reporta como el 7 de junio de 2026, cuatro días antes del inicio del Mundial 2026.

Los lugares fueron vendidos aunque los titulares de plateas y palcos tenían dudas aún el 8 de junio de si los dejarían entrar pues no habían recibidos sus boletos y no les permitieron ingresar sus alimentos a los palcos.

Señalan a Daniel Ramírez de fraude con boletos del Mundial 2026

Las personas lo señalan de fraude e incluso han difundido su foto en grupos de reventa en redes sociales.

En redes sociales criticaron toda acción de reventa de boletos, tanto de quienes ofrecen boletos como de quienes compran.