El partido entre Colombia y Uzbekistán del Mundial 2026, disputado el 17 de junio, se convirtió en un nuevo episodio de frustración para los usuarios de ViX, quienes reportaron fallas en la transmisión.

ViX se deslindó de la responsabilidad y aseguró que el error fue de Amazon Prime Video, proveedor técnico del servicio.

De acuerdo con ViX, el problema se notificó de inmediato, pero no fue resuelto hasta casi una hora después, lo que dejó a miles de aficionados sin ver gran parte del partido del Grupo K.

ViX asegura fue Amazon Prime Video quien falló en la transmisión de Colombia vs Uzbekistán

Uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 fue el de Colombia vs Uzbekistán, pero usuarios de Vix se perdieron de más de la mitad del partido por errores en la plataforma.

Sin embargo, ViX ya respondió y asegura que el error no fue de ellos, sino de Amazon Prime Video.

Según el comunicado de ViX a sus usuarios, el error fue para aquellos que contrataron el servicio para ver el Mundial 2026 desde Amazon Prime Video, subrayando que pese a la falla 1.6 millones de personas vieron el partido “sin contratiempo”.

Por otra parte, explicaron que aunque se comunicó a Amazon Prime Video del error en lo que estaba transmitiendo por el partido Colombia vs Uzbekistán, la plataforma tardó 52 minutos en mostrar lo correcto.

“Este problema técnico se suscitó exclusivamente con quienes contrataron vía la plataforma de Amazon Prime Video (...) Desde las 8:05 pm se estableció comunicación con Amazon Prime Video pero, por causas ajenas a nuestro control, no pudieron corregir su error hasta las 8:57 pm”. Comunicado de ViX.

ViX está en contacto con Profeco por el error en su plataforma para ver el Mundial 2026

La plataforma de ViX asegura que el error para ver el partido Colombia vs Uzbekistán, no fue su culpa, sino de Amazon Prime Video y además dijo estar en contacto con Profeco.

Debido a las distintas fallas que usuarios han reportado sobre ViX para ver el Mundial 2026, se informó que hay comunicación estrecha con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Argumentando que la Profeco está “muy atenta a la problemática” para beneficiar a los consumidores. Además, ViX entregó la información suficiente que demuestra que el error fue ajeno a ellos.

Comunicado de ViX sobre falla en la transmisión Colombia vs Uzbekistán. (Especial)

Según la información recabada desde la cuentas de ViX, la plataforma se mantuvo atenta a la falla registrada, pues el partido comenzó a las 8:00 pm y cinco minutos después fue que se hizo el reporte a Amazon Prime Video.

Por otra parte, también demostró que mediante sus redes sociales informó que el inconveniente había sido resuelto. Sin embargo, fue hasta el segundo tiempo del partido Colombia vs Uzbekistán que esto sucedió.