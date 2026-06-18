Este 18 y 20 de junio es el esperado regreso de Rush a México, tras más de 20 años de no presentarse la banda en nuestro país con conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que si ya tienes tus boletos, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para las dos fechas en concierto en el Palacio de los Deportes de la banda canadiense de rock progresivo Rush:

Apertura de puertas: 6:00 de la tarde

Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo

Duración: Se estima 2 horas de música

Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 pm

Rush en Palacio de los Deportes (OCESA)

Posible setlist para Rush en Palacio de los Deportes del 18 y 20 de junio

Rush regresa a México este 18 y 20 de junio con conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Fifty Something Tour.

Se espera que los conciertos de Rush en Palacio de los Deportes sean un recorrido con sus más grandes éxitos, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones serían: