Este 18 y 20 de junio es el esperado regreso de Rush a México, tras más de 20 años de no presentarse la banda en nuestro país con conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX.

Así que si ya tienes tus boletos, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para las dos fechas en concierto en el Palacio de los Deportes de la banda canadiense de rock progresivo Rush:

  • Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
  • Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
  • Telonero: Sin artista previo
  • Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
  • Duración: Se estima 2 horas de música
  • Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 pm
Rush en Palacio de los Deportes
Rush en Palacio de los Deportes (OCESA)

Posible setlist para Rush en Palacio de los Deportes del 18 y 20 de junio

Rush regresa a México este 18 y 20 de junio con conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Fifty Something Tour.

Se espera que los conciertos de Rush en Palacio de los Deportes sean un recorrido con sus más grandes éxitos, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones serían:

  1. Xanadu
  2. Limelight
  3. Subdivisions
  4. The Pass
  5. Freewill
  6. Bravado
  7. The Camera Eye
  8. The Trees
  9. The Anarchist
  10. The Spirit of Radio
  11. 2112 Part I: Overture
  12. 2112 Part II: The Temples of Syrinx
  13. 2112 Part III: Discovery
  14. 2112 Part IV: Presentation
  15. 2112 Part V: Oracle: The Dream
  16. 2112 Part VI: Soliloquy
  17. 2112 Part VII: Grand Finale
  18. Far Cry
  19. Distant Early Warning
  20. New World Man
  21. Vital Signs
  22. Time Stand Still
  23. YYZ
  24. A Farewell to Kings
  25. The Garden
  26. Tom Sawyer
  27. Finding My Way
  28. Working Man