Este 18 y 20 de junio es el esperado regreso de Rush a México, tras más de 20 años de no presentarse la banda en nuestro país con conciertos en el Palacio de los Deportes de la CDMX.
Así que si ya tienes tus boletos, a continuación todos los detalles de setlist y telonero para las dos fechas en concierto en el Palacio de los Deportes de la banda canadiense de rock progresivo Rush:
- Apertura de puertas: 6:00 de la tarde
- Hora de los conciertos: 8:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Setlist de canciones: Aproximadamente 28 temas en vivo
- Duración: Se estima 2 horas de música
- Hora en la que terminan los conciertos: Alrededor de las 10:00 pm
Posible setlist para Rush en Palacio de los Deportes del 18 y 20 de junio
Rush regresa a México este 18 y 20 de junio con conciertos en el Palacio de los Deportes como parte de su gira Fifty Something Tour.
Se espera que los conciertos de Rush en Palacio de los Deportes sean un recorrido con sus más grandes éxitos, por lo que los posibles temas en el setlist de canciones serían:
- Xanadu
- Limelight
- Subdivisions
- The Pass
- Freewill
- Bravado
- The Camera Eye
- The Trees
- The Anarchist
- The Spirit of Radio
- 2112 Part I: Overture
- 2112 Part II: The Temples of Syrinx
- 2112 Part III: Discovery
- 2112 Part IV: Presentation
- 2112 Part V: Oracle: The Dream
- 2112 Part VI: Soliloquy
- 2112 Part VII: Grand Finale
- Far Cry
- Distant Early Warning
- New World Man
- Vital Signs
- Time Stand Still
- YYZ
- A Farewell to Kings
- The Garden
- Tom Sawyer
- Finding My Way
- Working Man