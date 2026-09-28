Necaxa vs Toluca se miden en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Necaxa vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Necaxa 1-3 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Necaxa 1-3 Toluca
Necaxa vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Toluca, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Necaxa
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González
- Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín
- Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz
Toluca
- Portera: Valeria Martínez
- Defensas: Carla Martínez, Ana Rodríguez, Natalia Colín y Keila Fernández
- Mediocampistas: Cassandra Cuevas, Amandine Henry, Cinthya Peraza y DeNisha Blackwood
- Delanteras: Natalia Macías y Eugénie Le Sommer
Necaxa vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Necaxa vs Toluca se miden a partir de las 19:06 horas el lunes 28 de septiembre en la cancha de las centellas.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.
- Partido: Necaxa vs Toluca
- Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Tubi y FOX One