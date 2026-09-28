Necaxa vs Toluca se miden en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-3 en el Estadio Victoria. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Necaxa vs Toluca: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Necaxa 1-3 Toluca es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Necaxa 1-3 Toluca

Necaxa vs Toluca: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Necaxa vs Toluca, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Necaxa

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Avril Navarro y Lesly González

Mediocampistas: Karoll López, Ahtziri Méndez, Reyna Velázquez y Zoe Medellín

Delanteras: Winibian Peralta y Allison Veloz

Toluca

Portera: Valeria Martínez

Defensas: Carla Martínez, Ana Rodríguez, Natalia Colín y Keila Fernández

Mediocampistas: Cassandra Cuevas, Amandine Henry, Cinthya Peraza y DeNisha Blackwood

Delanteras: Natalia Macías y Eugénie Le Sommer

Necaxa vs Toluca: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Necaxa vs Toluca se miden a partir de las 19:06 horas el lunes 28 de septiembre en la cancha de las centellas.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.