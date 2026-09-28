Necaxa vs Toluca continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 28 de septiembre a las 19:06 horas por Tubi y FOX One.

Partido: Necaxa vs Toluca

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Tubi y FOX One

Necaxa vs Toluca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 28 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Necaxa vs Toluca.

Necaxa vs Toluca: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Necaxa vs Toluca de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Necaxa vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El partido Necaxa vs Toluca podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.