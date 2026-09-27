Atlante vs Pumas continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 28 de septiembre a las 15:45 horas por Youtube.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: Youtube
Atlante vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 28 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Atlante vs Pumas.
Atlante vs Pumas: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 15:45 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Atlante vs Pumas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Atlante vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El partido Atlante vs Pumas podrá verse a través de la señal de Youtube.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: Youtube