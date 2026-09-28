Atlante vs Pumas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el CAR Atlante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlante vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Atlante 1-2 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: Atlante 1-2 Pumas
Atlante vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Pumas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
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Atlante vs Pumas: Fecha, horario y canal para ver el partido de la Liga Femenil BBVA
Atlante
- Portera: Jennifer Amaro
- Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
- Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
- Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez
Pumas
- Portera: Wendy Toledo
- Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila y Ximena Ríos
- Mediocampistas: Casandra Montero, Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres
- Delanteras: Montserrat Hernández, Stephanie Ribeiro y Emily Gielnik
Atlante vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Atlante vs Pumas se miden a partir de las 15:45 horas el lunes 28 de septiembre en la cancha de las azulgranas.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por YouTube Liga Femenil.
- Partido: Atlante vs Pumas
- Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
- Sede: CAR Atlante
- Transmisión: YouTube Liga Femenil