Atlante vs Pumas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en el CAR Atlante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlante vs Pumas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Atlante 1-2 Pumas es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: Atlante 1-2 Pumas

Atlante vs Pumas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlante vs Pumas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Atlante

  • Portera: Jennifer Amaro
  • Defensas: Selene Valera, Ana Lorena Torres, Ofelia Chávez y Jessica Pérez
  • Mediocampistas: Nailea Vidrio, Karen Becerril, Carol López y Andrea Salinas
  • Delanteras: Alexia Villanueva y Samaría Gómez

Pumas

  • Portera: Wendy Toledo
  • Defensas: Ana Mendoza, Julissa Dávila y Ximena Ríos
  • Mediocampistas: Casandra Montero, Andrea Pereira, Alejandra Guerrero y Cristina Torres
  • Delanteras: Montserrat Hernández, Stephanie Ribeiro y Emily Gielnik

Atlante vs Pumas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Atlante vs Pumas se miden a partir de las 15:45 horas el lunes 28 de septiembre en la cancha de las azulgranas.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por YouTube Liga Femenil.

  • Partido: Atlante vs Pumas
  • Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
  • Horario: 15:45 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: CAR Atlante
  • Transmisión: YouTube Liga Femenil