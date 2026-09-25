Pachuca vs Santos se enfrentan en la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 26 de septiembre a las 17:00 horas por Tubi y FOX One.

Partido: Pachuca vs Santos

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Hidalgo

Transmisión: Tubi y FOX One

Pachuca vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 26 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Pachuca vs Santos.

Pachuca vs Santos: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Pachuca vs Santos de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Pachuca Femenil ha tenido un torneo irregular en el Apertura 2026 (@TuzosFemenil )

Pachuca vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El partido Pachuca vs Santos podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.