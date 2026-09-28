León vs América juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-4 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
León 0-4 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: León 0-4 América.
León vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
León
- Portera: Nicole Buenfil
- Defensas: Ana Gabriela Lozada, Valeria Razo, Lixi Rodríguez y Fernanda Pinilla
- Mediocampistas: Selene Cortés, Solange Lemos, Chelsea Lin y Vianey Alemán
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Mayalú Rausch
América
- Portera: Sandra Paños
- Defensas: Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Karina Rodríguez y Jana Gutiérrez
- Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio, Montserrat Saldívar
- Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse da Silva y Sarah Luebbert
León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
León vs América continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 28 de septiembre a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi