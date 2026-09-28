León vs América juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 0-4 en el Estadio Nou Camp. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs América: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

León 0-4 América es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: León 0-4 América.

León vs América: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs América, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

León

Portera: Nicole Buenfil

Defensas: Ana Gabriela Lozada, Valeria Razo, Lixi Rodríguez y Fernanda Pinilla

Mediocampistas: Selene Cortés, Solange Lemos, Chelsea Lin y Vianey Alemán

Delanteras: Sanjuana Muñoz y Mayalú Rausch

América

Portera: Sandra Paños

Defensas: Chidinma Okeke, Kimberly Rodríguez, Karina Rodríguez y Jana Gutiérrez

Mediocampistas: Irene Guerrero, Nancy Antonio, Montserrat Saldívar

Delanteras: Scarlett Camberos, Geyse da Silva y Sarah Luebbert

León vs América: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

León vs América continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 28 de septiembre a las 17 horas por Fox One y Tubi.