León vs América continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 28 de septiembre a las 17 horas por Fox One y Tubi.

Partido: León vs América

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One y Tubi

León vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El lunes 28 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs América.

León vs América: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs América de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

León vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El partido León vs América podrá verse a través de la señal de Fox One y Tubi.