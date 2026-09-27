León vs América continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Lunes 28 de septiembre a las 17 horas por Fox One y Tubi.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi
León vs América: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El lunes 28 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido León vs América.
León vs América: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs América de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
León vs América: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?
El partido León vs América podrá verse a través de la señal de Fox One y Tubi.
- Partido: León vs América
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One y Tubi