Cruz Azul vs Chivas cierran la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Viernes 25 de septiembre a las 19:00 horas por ViX y Youtube.

Partido: Cruz Azul vs Chivas

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Centenario

Transmisión: ViX y Youtube

Cruz Azul vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El viernes 25 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Cruz Azul vs Chivas.

Cruz Azul vs Chivas: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Cruz Azul vs Chivas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Cruz Azul vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA?

El partido Cruz Azul vs Chivas podrá verse a través de la señal de ViX y Youtube.