Cruz Azul vs Chivas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en la cancha de las cementeras. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Cruz Azul 1-2 Chivas es el pronóstico en la Unidad Deportiva Centenario, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.
Pronóstico: <b>Cruz Azul 1-2 Chivas</b>
Cruz Azul vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Chivas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Cruz Azul
- Portera: Mellany Villeda
- Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
- Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
- Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez
Chivas
- Portera: Blanca Félix
- Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
- Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo
- Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes
Cruz Azul vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Cruz Azul vs Chivas se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 25 de septiembre en Unidad Deportiva Centenario.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Vix y YouTube.
- Partido: Cruz Azul vs Chivas
- Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Unidad Deportiva Centenario.
- Transmisión: Vix y YouTube