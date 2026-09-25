Cruz Azul vs Chivas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-2 en la cancha de las cementeras. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Cruz Azul 1-2 Chivas es el pronóstico en la Unidad Deportiva Centenario, como parte en la Jornada 9 del Apertura 2026.

Pronóstico: <b>Cruz Azul 1-2 Chivas</b>

Cruz Azul vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Chivas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Cruz Azul

  • Portera: Mellany Villeda
  • Defensas: Heidi Lynne, Tanna Sánchez, Desiree Mendoza e Ivone Gutiérrez
  • Mediocampistas: Lizbeth Ángeles, Belén Cruz, Valeria Valdéz y Brenda Ceren
  • Delanteras: Uchenna Grace Kanu y Ana Martínez
Cruz Azul ha recuperado posiciones en la Liga Femenil
Cruz Azul ha recuperado posiciones en la Liga Femenil

Chivas

  • Portera: Blanca Félix
  • Defensas: Damaris Godínez, Cristina Ferral, Samantha López y Natalia Villarreal
  • Mediocampistas: Yamile Franco, Eva González y Carolina Jaramillo
  • Delanteras: Gabriela Valenzuela, Denise Castro y Alicia Cervantes

Cruz Azul vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Cruz Azul vs Chivas se miden a partir de las 19:00 horas el viernes 25 de septiembre en Unidad Deportiva Centenario.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Vix y YouTube.

  • Partido: Cruz Azul vs Chivas
  • Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 25 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Unidad Deportiva Centenario.
  • Transmisión: Vix y YouTube