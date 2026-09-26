Querétaro vs Atlas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Querétaro vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Querétaro 1-1 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.

Pronóstico: <b>Querétaro 1-1 Atlas</b>

Querétaro vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Atlas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.

Querétaro

Portera: Marta Alemany

Defensa: Alondra Camargo, Liliana Fernández, Karla García y Fátima Delgado

Mediocampo: Emily Flores, Ángela Flores y Mirelle Arciniega

Delantera: Lía Morán, Leidy Ramos y Solange Lemos

Atlas no tendrá una visita sencilla a La Corregidora de Querétaro (Omar Cajero / MEXSPORT)

Atlas

Portera: Camila Haro

Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso

Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta

Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén

Querétaro vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA

Querétaro vs Atlas se miden a partir de las 12:06 horas el sábado 26 de septiembre en La Corregidora.

El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.