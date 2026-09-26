Querétaro vs Atlas juegan en la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA; pronóstico 1-1 en La Corregidora. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Querétaro vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Querétaro 1-1 Atlas es el pronóstico en el partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de Liga Femenil BBVA.
Pronóstico: <b>Querétaro 1-1 Atlas</b>
Querétaro vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
Estas son las posibles alineaciones del partido Querétaro vs Atlas, en la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA en su Apertura 2026.
Querétaro
- Portera: Marta Alemany
- Defensa: Alondra Camargo, Liliana Fernández, Karla García y Fátima Delgado
- Mediocampo: Emily Flores, Ángela Flores y Mirelle Arciniega
- Delantera: Lía Morán, Leidy Ramos y Solange Lemos
Atlas
- Portera: Camila Haro
- Defensas: Dirce Delgado, Laila Saravia, Elena Sainz e Iliana Jasso
- Mediocampistas: Victoria Acevedo, Noemí Villalobos, Karen Flores y Renata Huerta
- Delanteras: Sanjuana Muñoz y Brenda Cerén
Querétaro vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA
Querétaro vs Atlas se miden a partir de las 12:06 horas el sábado 26 de septiembre en La Corregidora.
El partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 será transmitido por Tubi y FOX One.
- Partido: Querétaro vs Atlas
- Fase: Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 12:06 horas, tiempo del centro de México
- Sede: La Corregidora
- Transmisión: Tubi y FOX One