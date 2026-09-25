Querétaro vs Atlas continúan la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA. Sábado 26 de septiembre a las 12:06 horas por Tubi y FOX One.

Partido: Querétaro vs Atlas

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026

Horario: 12:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: Tubi y FOX One

Querétaro vs Atlas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El sábado 26 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA con el partido Querétaro vs Atlas.

Querétaro vs Atlas: Horario del partido de la Jornada 9 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 12:06 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Querétaro vs Atlas de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Atlas ha tenido un buen torneo en el Apertura 2026 (Omar Cajero / MEXSPORT)

Querétaro vs Atlas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga Femenil BBVA?

El partido Querétaro vs Atlas podrá verse a través de la señal de Tubi y FOX One.